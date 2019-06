Suspès de forma cautelar el dentista municipal de Barcelona

La creació d'un dentista municipal a Barcelona queda en suspens. El jutjat contenciós administratiu número 7 de la capital catalana ha ordenat frenar de forma cautelar l'impuls del servei, atenent la petició del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.L'Ajuntament ha recorregut la suspensió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i considera la decisió del jutjat "no conforme a dret".El consistori insisteix que la suspensió correspon a l'establiment de mesures cautelars i no a una sentència en ferm. En aquest sentit, argumenten la legalitat del dentista municipal. "Les lleis emparen una activitat d'aquest tipus, que suposa una millora en la vida de la ciutadania".En canvi el col·legi celebra la decisió judicial i recorda que l'ens té disponible una clínica solidària per atendre les persones amb pocs recursos.

