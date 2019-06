La Caixa inverteix més de 5.000 milions d'euros en acció social els últims deu anys

La inversió en obra social, cultural i científica ha augmentat de manera exponencial en comparació a la passada dècada Foto: La Caixa

Isidre Fainé tanca la dècada amb una inversió de 5.000 milions d'euros a través de La Caixa en obra social Foto: La Caixa

La Fundació bancària La Caixa ha invertit un pressupost de 5.030 milions d'euros per a obres d'acció social, cultural i científica en els últims deu anys, concretament entre 2009 i 2018, en l'etapa d'Isidre Fainé com a màxim responsable de la Fundació. Aquesta quantitat duplica el pressupost dedicat al mateix concepte en la dècada anterior, el període entre 1999 i 2008.Un total de 3.200 milions d'euros de la partida total han estat invertits en necessitats socials, destinats específicament als col·lectius més vulnerables, en resposta a "la lluita contra la pobresa, l'exclusió, el foment de l'ocupació, l'atenció a persones amb malalties avançades i la plena integració de les persones grans a la societat", segons ha explicat l'entitat."La Caixa ha multiplicat els recursos destinats a complir amb el seu compromís social, el fi últim de la entitat, contribuint a pal·liar aquestes situacions", detalla Fainé, president de la Fundació Bancària la Caixa, sobre els últims deu anys i sobre l'impacte de la crisi econòmica a nivell social.La mateixa fundació, presidida per Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha aconseguit diverses fites estratègiques emmarcades en el Pla Estratègic entre 2016 i 2019. La fundació ha aconseguit reduir el pes dels costos administratius fins al 10%, quan l'any 2014 estava sobre el 16%. També s'ha aconseguit augmentar el suport a la recerca mèdica, triplicant la inversió del 2016 -de 30 milions- fins als 90 de l'exercici en curs.La divulgació de la cultura i la ciència, amb l'obertura de nous centres culturals com el CaixaForum a Sevilla o l'inici del projecte CaixaForum a València, és també una fita del pla estratègic tancat aquest curs. Les exposicions i propostes culturals de l'entitat han experimentat un increment sostingut de visitants, portant la xifra fins als 6,9 milions el 2018.Per últim, l'activitat social de la Caixa s'ha desplegat també a Portugal, com a conseqüència de l'adquisició per part de CaixaBank del Banco Português de Investimento (BPI).Arran de la inversió de la Fundació, diversos projectes s'han consolidat en l'àmbit social en la última dècada, sota el mandat de Fainé. El més destacat és el programa CaixaProinfància, dirigit a l'atenció de llars amb infants i joves en risc o situació d'exclusió. Ha arribat a més de 300.000 menors de 0 a 18 anys, traduint-se en una inversió que supera els 600 milions d'euros.La incorporació laboral de col·lectius vulnerables, a través del programa Incorpora, ha facilitat més de 200.000 llocs de treball entre 2008 i 2018, esdevenint un referent de contractació laboral a tot l'Estat. S'hi inclouen persones amb discapacitat, en atur de llarga durada, víctimes de violència de gènere, joves en risc d'exclusió, exreclusos i altres col·lectius.En l'àmbit de la salut, més de 150.000 pacients i 200.000 familiars, a través de 138 hospitals i 133 àrees domiciliaries han estat atesos pel programa per a l'Atenció Integral per a Persones amb Malalties Avançades. Aquest complement del sistema públic de salut, ofereix assistència psicosocial i espiritual que es troben en cures pal·liatives.Finalment, el programa de Gent Gran, originari dels inicis de l'entitat, aplega anualment prop de 800.000 persones en més de 16.000 activitats, amb la finalitat de fomentar l'envelliment actiu, la participació social, el respecte i la dignitat del col·lectiu.La Caixa ha donat suport a centres de recerca, universitats i investigadors espanyols, i s'ha incrementat significativament el pressupost destinat a aquesta àrea, fins a assolir una inversió de 90 milions d'euros anuals. L'objectiu últim és combatre les malalties més greus i esteses.Això es concreta en col·laboracions amb institucions de primer nivell, com les aliances amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), la Fundació Pasqual Maragall, el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), el Centre de Medicina Fetal de l'Hospital Clínic - Sant Joan de Déu, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), entre d'altres.

