Arxivada la causa contra la violència policial de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada

La jutge del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa ha arxivat provisionalment les denúncies contra l'actuació policial de l'1-O a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada i a Callús (totes dues poblacions, al Bages) en una resolució a la quual ha tingut accés NacióManresa. L'arxivament es produeix quan encara falta per fer la declaració com a testimoni de Jordi Pesarrodona.La jutge considera que no es pot demostrar que hi hagi hagut excés policial per part dels agents que van intervenir durant la jornada del referèndum a cap dels dos punts de votació. La magistrada tampoc considera que hi pugui haver responsabilitats penals per part dels agents.Paral·lelament, i en una altra causa, l'Audiència de Barcelona ha donat la raó a la defensa dels ferits i obligarà la mateixa magistrada a investigar "per excés policial" a tres dels guàrdies civils que van actuar a l'institut santjoanenc Quercus.De la mateixa manera que va fer amb la investigació per les càrregues de l'1-O a Castellgalí, la titular del número 2 de Manresa atribueix l'arxivament de l'escola Joncadella de Sant Joan i la de Callús al fet que "no hi va haver excés policial" i que "instigats per la Generalitat i les associacions independentistes" s'estava realitzant una votació "contrària a l'Ordenament jurídic" i a la resolució del TSJC que impedia el referèndum.En el cas de l'escola Joncadella, la jutge assegura que els manifestants "obstaculitzaven l'entrada" i malgrat ser requerits "no van fer cap gest". Qualifica que no va ser "resistència passiva" sinó "obstructiva". Pel que fa a Callús, també descarta qualsevol actuació "desproporcionada" i que ho avala el fet que, malgrat que hi havia 300 persones concentrades, "només hi van haver nou ferits lleus". A més, indica que l'alcalde de Callús, Joan Badia, va resultar ferit per "l'actitud obstructiva" que mantenia per impedir l'entrada dels policies. I, com a Sant Joan, apunta a una actitud "obstructiva dels manifestants" amb "puntades de peu, empentes i cops" als agents, tot recordant que un va resultar ferit.La defensa dels ferits, David Casellas, ha anunciat que, com ja van fer amb Castellgalí, presentarà recurs a la decisió de la magistrada pel sobreseïment de l'escola Joncadella –de Callús encara no han estat notificats. Recorda que el regidor de Sant Joan i pallasso, Jordi Pesarrodona, encara no ha declarat com a ferit pel que no es pot tancar aquesta causa. La declaració va ser ajornada a l'espera de què es resolgués el procediment on se l'investiga per un presumpte delicte de desobediència greu. Per aquesta raó, diu la defensa, l'arxivament "atempta contra el dret a la tutela judicial efectiva" de Pesarrodona i la recorreran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor