Imputen tres guàrdies civil més per les càrregues de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada

L'Audiència Provincial de Barcelona ha donat la raó a la defensa dels lesionats per l'actuació de la Guàrdia Civil a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada pel referèndum de l'1-O, i obliga la titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa a imputar dos caporals i un agent més per les agressions amb la defensa que van proferir contra els veïns que es trobaven al centre, segons la interlocutòria a què ha tingut accésD'aquesta manera, l'actuació de la Guàrdia Civil a l'institut Quercus per l'1-O ja ha generat la imputació del tinent que comandava l'operatiu i tres agents més que els lesionats van identificar a través de les imatges de vídeo. La jutgessa de Manresa havia rebutjat la demanda de l'advocat dels lesionats, David Casellas, però ara haurà de rectificar.L'escrit de l'Audiència Provincial assenyala que en els vídeos s'observa "l'ús excessiu de les porres o defenses colpejant a ciutadans sense que hi hagués agressió física prèvia". També addueix que l'actuació dels guàrdies civils va tenir lloc "sense avís o requeriment previ, i sense intentar apartar-los de davant de la porta, ja fos agafant-los o arrossegant-los" i que "de forma sorpresiva els van colpejar amb les porres de manera que van aconseguir que sortissin d'allà per no seguir sent colpejats i lesionats".L'Audiència conclou que "no era necessari l'ús de les porres per aconseguir l'objectiu d'accedir al punt de votació", i que s'hagués aconseguit el mateix efecte, "potser requerint més temps, arrossegant-los o agafant-los".A més a més, la interlocutòria també obliga al Juntjat d'Instrucció número 2 de Manresa a citar com a testimonis un tinent, un capità i un sergent de la Guàrdia Civil que també van ser presents durant l'operatiu.

