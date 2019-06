El Suprem ratifica el retorn d'una part dels Papers de Salamanca a Catalunya

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència Nacional del 2 de juny del 2016, que va acordar la transferència a la Generalitat de 23.000 documents custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil, a Salamanca. Es tracta de documents que ha estaven identificats per la comissió mixta Estat-Generalitat però que encara no havien estat entregats als seus legítims titulars, ja sigui persones físiques o jurídiques.La sala tres del contenciós administratiu del Tribunal Suprem desestima el recurs de l'advocat de l'Estat i ratifica que l'Estat ha d'entregar aquests documents a la Generalitat. L'Estat no havia accedit a entregar-los argumentant que es tractava de documents de persones jurídiques suprimides o desaparegudes com Socorro Rojo Internacional, la Unión Patriótica o Solidaridad Antifascista. I, per tant, al·legaven que no era possible que els propietaris originals o els seus successors els poguessin recuperar.En canvi, l'Audiència Nacional primer i ara el Tribunal Suprem donen la raó a la Generalitat ja que la llei estableix que els documents identificats per la comissió mixta han de ser transferits a la Generalitat per la seva restitució als propietaris. El Suprem subratlla que la Generalitat no adquireix amb aquesta transferència la titularitat dels béns i que "si resulta impossible la seva restitució als legítims titulars com preveu l'article 5 de al llei 21/2005 i el decret 183/2008, els documents seguiran integrant l'Arxiu General de la Guerra Civil". Així doncs, els jutges conclouen que és una "obligació" per mandat legal (article 3.3 i 4.1 de la Llei 21/2005) que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports no pot incomplir.El Departament de Cultura de la Generalitat serà l'encarregada de tornar als seus propietaris els 23.000 documents de la Guerra Civil custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil, han explicat fonts del departament de Cultura. Es tracta de 23.000 folis de particulars, empreses i partits que hauran de ser restituïts als seus legítims titulars, segons la sentència que fa referència a una part dels 43.000 documents pendents de transferir a Catalunya que reclamen la Generalitat i la Comissió de la Dignitat, per el que d'ara endavant quedarien pendents prop de 20.000 papers per retornar.La sentència reflecteix que la Generalitat no és la propietària, sinó que la seva missió és la d'efectuar el retorn als seus propietaris dels documents encara no lliurats que ja estaven identificats per la Comissió Mixta Govern-Generalitat, creada per la Llei de 2005 de restitució a Catalunya de documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor