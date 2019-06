Dos nens de 8 i 12 anys venien la marihuana que plantaven els seus pares quan es quedaven sols a casa

El cos de la Policia Nacional ha descobert que dos menors de vuit i dotze anys suposadament venien la droga que els seus pares cultivaven al domicili familiar, quan els adults s'absentaven. Els nens lliuraven als compradors la droga i fins i tot la pesaven i distribuïen en bossetes per a la seva venda. Els fets han tingut lloc a València.Els seus pares, un home de 32 anys i una dona de 27, han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de defraudació de fluid elèctric, informa la Direcció Superior en un comunicat.En aquesta operació, la policia ha desmantellat tres laboratoris de marihuana, situats tant a l'habitatge dels detinguts com en una planta baixa. La porta d'accés a la droga estava camuflada després d'un gran cartró i diversos objectes, el que dificultava la seva localització.La planta baixa també estava connectada mitjançant un butró amb una altra confrontant on també guardaven estupefaents. En total, 243 plantes de marihuana i 30 bosses amb cabdells disposades per a la seva venda, així com ventiladors, focus i transformadors destinats al cultiu, entre d'altres efectes. Després de les indagacions, els investigadors han confirmat que els fills menors de la parella també venien droga al domicili familiar quan s'absentaven els pares.D'altra banda, un correu anònim enviat al web del cos de la Policia Nacional ha permès la detenció d'una altra parella a València, un home de 36 anys i una dona de 31, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.Aquests sospitosos presumptament venien la droga traslladant-se en una motocicleta. Les investigacions van possibilitar la localització en el seu domicili d'aproximadament 225 grams de cocaïna, mig gram d'haixix i 540 euros en metàl·lic.En un tercer cas, la policia ha detingut a València un home de 24 anys després de localitzar un hivernacle artificial destinat al cultiu de marihuana a l'interior d'un armari prefabricat que tenia en un baix.El jove guardava 13 plantes de marihuana de metre i mig d'altura, així com llums infraroges, ventiladors i mesuradors d'humitat. Tenia preparades un total de 46 bosses de plàstic per a la distribució del a droga.En conjunt, han estat detingudes cinc persones per tràfic de drogues en tres operacions durant els últims dies, amb la confiscació d'un total de 256 plantes de marihuana, 225 grams de cocaïna i mig gram d'haixix, entre altres efectes, i tres laboratoris desmantellats.

