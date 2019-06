Valtònyc espera que el jutge belga torni a ajornar la decisió sobre l'extradició

Josep Miquel Arenes, conegut com Valtònyc, torna aquest dimarts als tribunals belgues amb la previsió que el Tribunal d'Apel·lació de Gant ajorni de nou el seu cas fins a una nova data. El tribunal ha de pronunciar-se sobre la seva extradició però encara resta a l'espera de rebre la resposta del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) a una consulta plantejada pels jutges de Gant la tardor passada.Segons explica a l'ACN Simon Bekaert, advocat de Valtònyc, la previsió és que dimarts el Tribunal d'Apel·lació faci com en la darrera cita, al gener, i "pel mateix motiu ajorni una altra vegada el cas un parell de mesos". Davant de dubtes sobre l'enaltiment del terrorisme, un dels tres delictes que consten en l'euroordre contra Valtònyc, al novembre els jutges belgues van plantejar dues qüestions prejudicials al TJUE, que encara no s'ha pronunciat sobre la consulta."El tribunal (de Gant) prendrà nota sobre el fet que encara no hi ha una decisió del TJUE a Luxemburg en relació a la qüestió prejudicial i tornarà a posposar el cas", assegura Simon Bekaert, que dimarts acompanyarà el seu client a la cita judicial, fixada a les dues del migdia.Segons van explicar els advocats del raper mallorquí al novembre, Gant va preguntar a la justícia europea quina llei espanyola sobre enaltiment del terrorisme cal aplicar al cas del cantant, si la del 2012, quan es van fer les cançons per les quals se l'acusa, o la del 2015, que és "més severa". Es tracta, per tant, d'un dubte sobre la retroactivitat de la llei criminal.L'Estat reclama el cantant per complir una pena de presó de tres anys i mig pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet. Sobre els altres dos delictes, a banda d'enaltiment del terrorisme, que consten en la petició espanyola perquè Bèlgica entregui Valtònyc, el Tribunal d'Apel·lació no s'ha pronunciat, ja que per ara s'ha centrat en el primer.La justícia belga ja va dictaminar en primera instància en contra de l'extradició de Valtònyc a Espanya, però la decisió va ser recorreguda per la fiscalia flamenca en nom de l'Estat.El procés, en tot cas, es pot allargar mesos perquè a més de restar a l'espera de la decisió del TJUE, l'eventual sentència del Tribunal d'Apel·lacions encara podria ser recorreguda.

