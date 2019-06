La patronal Pimec expressa al govern espanyol la seva «preocupació» per les sentències del Suprem

L'unionisme no té el patrimoni de l'empresariat. S'ha vist aquest matí a la Llotja de Mar, on el ple de la Cambra de Comerç ha elegit el seu nou comitè executiu i ha elegit l'independentista Joan Canadell com a nou president. Aquesta nit s'ha troant a demostrar. El president de la Pimec, Josep González, ha demanat al govern espanyol el màxim esforç per resoldre el conflicte polític i que l'executiu espanyol i el de la Generalitat "sàpiguen construir ponts de diàleg". González ha expressat la seva preocupació per les tensions polítiques i per "la proximitat de les sentències judicials que afecten líders catalans".El líder patronal ha dit que esperen que els veredictes serveixin per "resoldre discrepàncies i permetin tornar al que mai s'havia d'haver perdut, que és buscar solucions per la via d eles bones polítiques i no per vies judicials, que són reflex d'un fracàs polític". Unes paraules que han estat saludades per l'aplaudiment del públic.El líder empresarial ha saludat el procés electoral a la Cambra de Comerç i ha felicitat la candidatura guanyadora d'Eines de País. La Pimec va donar suport en les eleccions a Enric Crous, però ha manifestat després la seva predisposició a col·laborar amb la llista independentista guanyadora. González ha elogiat el sistema de vot electrònic a les cambres i ha considerat "desproporcionades" les reaccions crítiques.Josep González ha criticat subtilment les afirmacions sobre un possible retrocés en l'economia catalana que "es van escoltar en les recents jornades de Sitges". El president de la Pimec considera que no és així i que no es poden buscar "causes només catalanes" dels problemes econòmics. També s'ha manifestat contrari a incentivar el retorn de les empreses que van traslladar la seva seu perquè això és no reconèixer l'esforç de les empreses que es van quedar.Quim Torra ha fet una breu intervenció per enviar un missatge d'optimisme i confiança, destacant el bon estat de l'economia catalana i la feina feta des del Govern de la Generalitat. No ha amagat que se sentia còmode amb la Pimec i ha agraït el discurs de Josep González. Ha demanat als empresaris que "estiguin al costat del dret d'autodeterminació de Catalunya".La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, no ha entrat en el terreny més polític, tot i destacar la importància del diàleg institucional enfront el "soroll". Ha defensat l'obra feta en política econòmica pel govern de Pedro Sánchez. "S'obre un nou cicle polític que hem d'aprofitar-lo en favor del diàleg i el consens", ha expressat la ministra. Ha dit que no hi ha alternativa a govern socialista i no té sentit "bloquejar-la".Ada Colau ha donat unes paraules de benvinguda. L'alcaldessa ha fet una crida a la normalització i "l'estabilitat política", cosa que no és possible "amb gent als jutjats i a la presó". Ha subratllat el caràcter competitiu de Barcelona, ha fet una crida a entomar els grans reptes de la ciutat, amb el canvi climàtic en primer lloc, i ha lloat el paper jugat per les pimes en la recuperació econòmica. Ha explicat l'esforç fet en l'àmbit municipal per facilitar l'accés de les petites i mitjanes empreses a treballar amb l'Ajuntament (s'ha incrementat en un 13% el nombre d'empreses que treballen amb l'Ajuntament).Hi ha pocs fòrums econòmics on el Govern de la Generalitat i els polítics sobiranistes se sentin com a casa. Un d'ells és la Pimec, que aquest vespre ha celebrat la 32 edició dels Premis Pimes a la sala oval del MNAC i que ha presidit el president Quim Torra.Entre el públic nodrit hi havia una forta presència de polítics independentistes i membres de l'executiu català, del vicepresident Pere Aragonès als consellers Miquel Buch, El Homrani, Josep Puigneró, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. El constitucionalisme també hi era present, amb Josep Bou, la diputada de Ciutadans Lorena Roldán i la regidora Luz Guilarte.Hi eren els expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla, que ha departit amb l'expresident del Parlament Joan Rigol, qui reconeixia que la Pimec "no és pas hostil". Entre els més saludats hi havia els advocats Jordi Pina i Jaume-Alonso Cuevillas, figures poc habituals en una gala empresarial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor