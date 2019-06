Fiscalia de Catalunya adverteix que actuarà amb «fermesa» per defensar la Constitució

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha tornat a advertir aquest dilluns que el ministeri públic actuarà amb tota la "fermesa i rigor" davant de les "nombroses infraccions de naturalesa penals promogudes, o directament comeses, per funcionaris i autoritats, sigui quin sigui el rang dels infractors", en referència als dirigents independentistes.Bañeres ha dit que en els últims anys s'ha desenvolupat un "moviment polític de singular transcendència", però la Fiscalia ha actuat i actuarà defensant la Constitució i un ordenament jurídic "comparable als més moderns i democràtics del món".En tot cas, ha dit que Catalunya és una terra que sempre s'ha caracteritzat pel seu "esperit de progrés i afany de millorar", i que les iniciatives empresarials, artístiques, ciutadanes i esportives han perfilat la seva història. Tot això, unit a la "fermesa" en la defensa d'una llengua i una cultura que, lluny de fer-la servir com un factor d'exclusió o divisió, ha aconseguit convertir-la en una eina d'integració i acollida.Bañeres ho ha dit al Palau de Justícia de Barcelona durant l'acte de presa de possessió del càrrec de 29 nous fiscals destinats a Catalunya. Dels 36 fiscals nomenats el 30 de maig passat, 29 aniran a Catalunya, tots fora de Barcelona. A l'acte hi han assistit diverses autoritats, entre elles el nou comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.

