Vox trenca «tota relació» amb el PP a la Comunitat de Madrid

La candidata de Vox a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciat que la formació d'ultradreta trenca "tota relació" amb el PP a l'autonomia i, de fet, ja ha suspès la reunió que tenien prevista celebrar aquest dilluns a la tarda amb els populars, per l'"incompliment del contracte" que, segons ha dit, s'ha produït a l'ajuntament de la capital espanyola.Ho ha anunciat als passadissos de l'Assemblea de Madrid, en declaracions als mitjans de comunicació, just després que el PP i Ciutadans hagin mantingut a la cambra autonòmica la seva primera trobada per acordar un programa de govern conjunt."Fins que se'ns aclareixi què és el que està passant a l'Ajuntament creiem que no té sentit seguir avançant a la Comunitat. Hi ha un contracte entre el PP i Vox que contempla una coalició de govern i que inclou regidories per a Vox. Això és el que s'ha signat, a més d'una proporció en pressupost ", ha advertit Monasterio.La candidata de Vox ha rebutjat fer públic l'esmentat document, perquè ha assegurat que es van comprometre a no filtrar-lo. Tot i així, sí que ha explicat que en el text no es recullen quines regidories haurien de ser per a la formació d'extrema dreta, perquè entenen que ho ha de decidir l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida.Monsaterio ha afirmat que pensaven que l'acord amb el PP era un pacte "entre socis fiables" i ha afegit que "no té sentit avançar en unes negociacions i signar un acord" a nivell autonòmic perquè després aquest no es compleixi. La líder del partit ultra ha explicat que el trencament de relacions és una "cancel·lació sine die".

