Les gravacions secretes de Rosalía en català

Les novetats de les músiques emergents catalanes tornaran a estar al descobert aquest dilluns en una nova cita radiofònica amb el programa Sona9 a iCat, tal com explica Enderrock . A les 23 h d'aquest dilluns, Lluís Gendrau descobrirà noves propostes musicals i material inèdit de reconeguts artistes, com el de Rosalía. Al programa d'aquest dilluns serà possible escoltar les gravacions secretes de l'artista cantant en català, a més d'un repàs de les seves darreres estrenes de més èxit mundial.Dins la llista de reproducció setmanal també seran presents les novetats d'artistes com Go Cactus o The Missing leech i el trap en català de Lildami, acompanyat per Suu i Sr. Chen. També hi haurà espai per a Univers, que s'han acomiadat fa poc dels escenaris, i per a la reivindicació feminista, que hi serà present amb el rap de La Clika Pika i Suquet de Rap, aquests últims col·laborant amb Contra-Band.Arjé, un dels membres de Suquet de Rap, també sonarà amb una mostra del seu nou disc, Foc (autoeditat, 2019), de la mateixa manera que ho faran els punxa discs agermanats pel tema "Yeah rutina" Dj Rule i Dj Hochi.

