L’Estadi Municipal d’Olot serà l’escenari del debut com a entrenador de Xavi Hernández, un dels futbolistes catalan que ha marcat una època en el futbol mundial. L'excapità blaugrana ha penjat les botes i després que hagi finalitzat la temporada a Qatar, on ha jugat els darrers anys, arriba a La Garrotxa per estrenar-se a la banqueta.Xavi agafarà la batuta del seu darrer equip, l’Al Sadd de Qatar i s’enfrontarà a la Unió Esportiva Olot el dimecres 24 de juliol al vespre (hora per confirmar).A partir del 15 de juliol el club de Doha farà una estada a les instal·lacions de RoyalVerd a la Vall d’en Bas i aprofitarà per fer un amistós contra els homes de Raúl Garrido, que començaran els entrenaments el 17 de juliol i aquest també serà el seu primer test de pretemporada.

