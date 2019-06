Una nova sentència dona la raó a Glovo i considera que un repartidor no és empleat seu

Un jutjat social de Barcelona ha desestimat la demanda presentada per un repartidor de Glovo que reclamava que es reconegués el seu acomiadament i, per tant, que era treballador de l'empresa. La sentència estableix que la relació entre el repartidor i la companyia "difereix considerablement d'una relació laboral, sense que concorrin les seves principals característiques, i, d'altra banda, s'ajusta perfectament a les condicions definitòries del treball en règim de TRADE".La companyia ha destacat que, amb aquesta, ja són tres les sentències que aquest mes han emès una resolució que "valida el model de la companyia amb els repartidors" i ha afegit que és la sexta sentència favorable en total.Segons el jutjat, el treballador "decidia el moment d'inici i finalització de la seva jornada, així com l'activitat que realitzava durant la mateixa, seleccionant les comandes que volia fer i rebutjant les que no". Continua afirmant que "no tenia obligació de fer un determinat nombre de comandes, ni d'estar actiu un mínim d'hores al dia o a la setmana" i l'empresa no indicava "quan havia de començar i finalitzar la seva jornada".La companyia ha celebrat que aquesta sentència contribueix a que el model de Glovo "es vegi de nou reforçat" i ha lamentat que l'Estat sigui l'únic país del món on s'estan judicialitzant els casos "enlloc d'optar pel diàleg i apostar per una regulació específica per a un sector nou i amb un gran impacte econòmic, en línia amb França o el Regne Unit".Per això, ha reclamat al govern espanyol "agilitzar la creació d'una mesa de treball en la que estiguin presents representants del sector, dels treballadors i de l'administració" per tal d'assolir un marc normatiu "adaptat a les noves relacions laborals derivat de la digitalització i sense destruir un model que s'ha mostrat pràctic i útil per a totes les parts implicades".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor