Farrés configura a Sabadell un cartipàs pensat a «curt, mig i llarg termini»

La sòcia del govern municipal, Marta Morell Foto: Albert Segura

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha presentat aquest dilluns el nou cartipàs, pensat a "curt, mig i llarg termini" per a la ciutat, segons ha afirmat. La nova organització està dividida en quatre tinències d'alcaldia, amb paritat, i que "corresponen a quatre grans àrees" que compleixin aquest objectiu, amb la mirada posada en "eixos estratègics" fins a 2030.Així la primera tinença d'alcaldia ha recaigut en Pol Gibert, que agafarà l'àmbit de Presidència, Drets Socials i Govern Obert; la segona tinença d'alcaldia en Marta Morell, que abraçarà l'àmbit de Feminisme, Benestar Animal i Participació; el tercer per a Jesús Rodríguez, Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, i la quarta per a Montse González, amb Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.Farrés ha afirmat que els noms "no són gratuïts" i s'han acordat que acomplir aquesta meta a "curt, mig i llarg termini". "No volíem perdre ni un dia dels 1.640 que queden", ha assenyalat. Tot i ser un consistori configurat amb dos partits, ha subratllat que “funcionarà com un sol govern” i així ho ha repetit la seva sòcia, Marta Morell: “Serem 11 regidores i regidors que treballarem en un mateix sentit”.Del primer tinent d'alcalde dependran: Cultura, a mans de Carles de la Rosa; Esports, per a Laura Reyes; Habitatge i Acció Social, a Eloi Cortés; Salut, a Sònica Sada, que també tindrà Cicles de Vida i Educació, Manuel Robles. De la segona tinença d'alcaldia: Feminisme, Drets Civils, Joventut, Cooperació, Nova Ciutadania, Memòria Històrica, Benestar Animal i Participació, que assumeix Morell. De la tercera tinença d'alcaldia, Comissió Territorial i Seguretat i Civisme, que desenvoluparà el mateix Rodríguez, acompanyat de Desenvolupament Urbà amb Mar Molina. Per últim, de la quarta tinència d’alcaldia penjarà Impuls Administratiu i Desenvolupament Econòmic que assumirà González i Comerç, Consum i Turisme, que ho farà Sada.Tant Farrés com Morell s'han felicitat per "un govern més que paritari". L'alcaldessa, però, ha puntualitzat alguns aspectes de les regidories com "lligar" habitatge i acció social. Per la seva part, Morell ha enumerat algunes de les metes per dur a terme com "la integració de les minories", així com "solucionar el problema d'oci per a la joventut" i ha comentat sobre la Memòria Històrica que va "més enllà de nomenclàtors", pel passat tèxtil de la ciutat que s'ha de preservar.El primer tinent d'alcalde, Pol Gibert, ha determinat que l'Ajuntament ha estat anys funcionant a "mig gas" i ha enumerat alguns dels projectes de "gran calat" que s'han de començar a treballar com ara la "relació amb la UAB", la Gran Via, el riu Ripoll i les rondes. En aquest sentit, Farrés ha garantit que vol una ronda nord i que en el cas que es faci el Quart Cinturó "quedi connectada", però ha avisat que "som un govern ecologista" i veu "possible" fer infraestructures amb "el mínim impacte ambiental" com s'ha fet a d'altres païsosLa regidoria de Transició Energètica, sota responsabilitat de Mar Molina, és una cartera de nova creació que, tal com ha dit Farrés, "no s’entenen les ciutat del segle XXI sense la sostenibilitat i serà un govern preocupat amb les gestió ambiental". De fet, ha recalcat que des del consistori es vol fer una "aposta clara i decidida en aquest àmbit".

