El llaç groc ja torna a ser a la façana de l'Ajuntament de Barcelona

La façana de L'Ajuntament de Barcelona ja torna a lluir el llaç groc per demanar l'alliberament dels presos polítics. El símbol antirepressiu s'ha col·locat aquest dilluns al migdia, després que el govern municipal de Barcelona en Comú comuniqués a la resta de forces amb representació al ple la seva voluntat de tornar-lo a penjar. La decisió de penjar o no del símbol antirepressiu és potestat de l'executiu, però la regidora dels comuns, Janet Sanz, ha explicat que el seu grup ha volgut comprovar el suport dels grups municipals a la mesura. "Volem expressar la solidaritat amb les persones empresonades injustament i recuperar l'expressió conjunta per a llibertat dels presos polítics", ha dit Sanz.En l'anterior mandat el llaç es va penjar després d'un acord de la junta de portaveus i es va retirar després que la Junta Electoral Central prohibís la seva exhibició durant el període electoral. En aquest sentit, el regidor d'ERC Jordi Coronas ha valorat que no era necessari tornar a debatre la col·locació del llaç, considerant com a vàlid el mandat de l'anterior junta de portaveus. Coronas també ha aprofitat per assenyalar la "discrepància evident" entre els dos grups que presumiblement conformaran el govern municipal, Barcelona en Comú i PSC, sobre el llaç groc.La regidora del PSC Laia Bonet, però, ha tret ferro a la discrepància. "Tothom ha fet el que ha dit sempre", ha argumentat. Amb tot, Bonet ha defensat que l'acord s'hauria d'haver pres formalment a la junta de portaveus, la reunió d'aquest dilluns s'ha celebrat sense l'òrgan constituït, i ha insistit en la "neutralitat" que hauria de mostrar l'Ajuntament.Josep Bou (PP) s'ha mostrat contundent a l'hora de mostrar el seu rebuig cap a la decisió de Colau i ha instat l'alcaldessa a col·locar-se el llaç groc "a la solapa o a casa seva". "Colau torna a perdre la gran oportunitat de demostrar que l'Ajuntament és de tots", ha dit. Bou també ha reivindicat Espanya com un "país democràtic" que no té presos polítics. El regidor popular, que en campanya va assegurar que si calia impediria personalment que el llaç lluís a la façana, s'ha compromès a fer "tot el possible" per evitar que el govern municipal el col·loqui.Elsa Artadi (JxCat) ha retret a Colau que no pengés de nou el símbol a la façana just després de les eleccions, com va fer el Govern al Palau de la Generalitat. "Colau no ho va fer per no malmetre les seves opcions a l'alcaldia", ha apuntat.Artadi també ha instat Colau a "implicar-se" en preservar els drets polítics del regidor Joaquim Forn, en presó preventiva pel judici de l'1-O.La número dos dels postconvergents també ha valorat que el trencament entre Valls i Ciutadans fa que l'exprimer ministre francès "s'encamini" com a soci estable dels comuns i el PSC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor