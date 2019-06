L'Alt Urgell, terra d'alcaldesses

A la comarca de l'Alt Urgell s'han investit més alcaldesses que alcaldes. En total hi ha hagut 10 dones que han assumit la màxima responsabilitat als consistoris, mentre que els homes que han rebut la vara d'alcaldia han estat nou. Tots les 19 batllies han estat per a l'independentisme, atès que Junts per Catalunya, ERC i la CUP s'han repartit les victòries electorals.La formació de Puigdemont ha aconseguit les alcaldies d'Alàs, Arsèguel, Basella, Cabó, El Pont de Bar, Estamariu, Josa i Tuixent, La Vansa i Fornols, Les Valls d'Aguilar, Montferrer i Castellbó, Ribera d'Urgellet i la Seu d'Urgell, on demòcrates i republicans es dividiran el mandat. Els de Junqueras han obtingut, per la seva banda, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Les Valls de Valira, Oliana i Peramola. Finalment, els cupaires governaran a Cava.Alàs (Junts)Basella (Junts)Cava. (CUP)El Pont de Bar (Junts)Estamariu (Junts)Josa i Tuixent. (Junts)Les Valls d'Aguilar (Junts)Oliana (ERC)Peramola. (ERC)Ribera d'Urgellet (Junts)Arsèguel (Junts)Cabó (Junts)Coll de Nargó (ERC)Fígols i Alinyà (ERC)La Vansa i Fornols (Junts)La Seu d'Urgell (Junts)Les Valls de Valira (ERC)Montferrer i Castellbó (Junts)Organyà (Junts)

