Com queda l'Ajuntament de Barcelona després de la ruptura entre Cs i Valls?

El repartiment de forces a l'Ajuntament de Barcelona que van decidir les urnes ha durat menys de 48 hores des de l'inici oficial de la nova legislatura. Ciutadans i Manuel Valls han trencat pel suport de l'exprimer francès a Ada Colau, flamant alcaldessa . Amb aquesta separació sobtada, el grup municipal queda partit per la meitat: tres regidors per a Valls -ell inclòs- i tres per a la formació taronja.I ara, com queda el consistori barceloní? Els dos regidors que acompanyaran Manuel Valls són Celestino Corbacho, històric exalcalde socialista de l'Hospitalet de Llobregat i número tres a la llista; i Eva Parera, vinculada històricament a Unió representant del catalanisme més moderat. Són, precisament, els que van votar favorablement a la investidura de Colau aquest dissabte.Els tres edils que formaran el grup propi de Ciutadans són Luz Guilarte, que va anar de número dos a la llista i és exdiputada del partit taronja al Parlament; Francisco Sierra, fins ara portaveu del grup liberal al consistori i president del Districte de les Corts; i Marilen Barceló, fins ara regidora del districte de Sants-Montjuïc i Sant Martí.L'altre canvi destacat de la ruptura entre Valls i Ciutadans és que Junts per Catalunya passa a ser la quarta força a l'ajuntament de la capital catalana. El grup encapçalat per Quim Forn compta amb cinc cadires i se'n beneficia de la divisió de les sis que havia obtingut la candidatura Barcelona pel canvi.

