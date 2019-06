El Govern dona per complerts els compromisos del pacte antiracista

L'Executiu considera que la majoria de compromisos reflectits en el pacte antiracista s'han complert. Així ho ha valorat aquest dilluns en una reunió al Palau de la Generalitat entre Govern, grups parlamentaris i entitats i col·lectius socials per valorar els resultats de l’acord del “debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia” , impulsat el passat 1 d’abril.Al seu torn, les entitats convocades s'han mostrat positives davant la proposta. No obstant això, han incidit en la necessitat de dur a terme mesures molt més concretes i efectives per aturar el racisme en tots els àmbits.La sessió de valoració l’ha introduïda el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, que ha afirmat que aquesta iniciativa té la “voluntat d’anar generant un espai de reflexió comuna” que permeti “a tots i a totes, més enllà dels períodes electorals, poder marcar aquestes regles del joc que ens evitin el racisme i la xenofòbia en el debat migratori”.El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós ha constatat en un informe preliminar que la majoria de punts del pacte s’han respectat. L’acord, que es va dur a terme a les portes de la campanya electoral de les eleccions generals del 28A, instava “basar visions, opinions i missatges sobre la immigració en dades disponibles i contrastables i no en percepcions subjectives ni en dades tretes de context”. Amorós ha destacat positivament també el fet “que en aquesta campanya s’ha donat un salt qualitatiu en la presència de persones migrades en les candidatures”.El secretari ha afirmat que els incompliments han estat “reduïts”, i que la majoria de vulneracions han cosistit en vincular manters i MENA amb inseguretat. L’informe, que “s’ha fet analitzant les declaracions públiques publicades, revisant la premsa generalista d’àmbit nacional i comarcal”, ha detectat també altres punts que no s’han complert. El secretari ha fet palès que “la veu de les persones interpel·lades ha estat, en línies generals, gairebé absent en el debat polític”. Ha explicitat, a més, la necessitat “d’un estudi més profund” sobre el tema fet per un ens “extern al govern” que permeti una avaluació periòdica per part de partits i entitats.El president de la Generalitat Quim Torra, en una intervenció final, ha destacat la feina feta i la “manera com sempre s’ha enfocat la qüestió migratòria a Catalunya: des del consens”. El seu discurs ha anat en pro de la “cohesió social” en tots els àmbits i ha assegurat que el seu compromís “és el projecte col·lectiu de la societat catalana”, que s’ha de fer entre tots.En el debat que ha tingut lloc després de l’anàlisi de l’informe provisional les entitats han remarcat la seva satisfacció amb la iniciativa i el compromís de tots els grups. Així mateix, totes les formacions parlamentàries també han ratificat l’afirmació.Ara bé, han apuntat la necessitat que aquest acord no es quedi en paper mullat i han demanat les seves pròpies reivindicacions. Des d’UGT, per exemple, s’ha demanat el dret a vot. Es considera, doncs, que si totes les persones poguessin votar, “aquest acord potser no seria tan rellevant com ho és ara”. Comissions Obreres també s’ha sumat a la proposta.Conxita Peña, del Col·legi de Treball Social de Catalunya, ha anat més enllà i ha assegurat que “no únicament” s’aconseguirà que els migrants siguin ciutadans “tenint el vot” quan molts “no tenen papers ni una situació regulada”. En aquest sentit, ha instat en aprofundir i donar “una perspectiva de gènere” i fer “polítiques que arribin a la base, als tècnics que treballen dia a dia amb les persones migrants”.Representant a la CUP Natàlia Sànchez ha asseverat que, tot i estar molt a favor del pacte, el repte que hi ha per davant “no es compleix amb un informe generalista” com el que hi ha “sobre la taula”. Exposa, doncs, que “li falta profunditat”. Pel que fa a la seva percepció “el compliment ha estat molt baix” i creu necessària “una anàlisi més rigorosa”.Al seu torn, Ruben Wagensberg, d’ERC, tot i mostrar-se força d’acord a les conclusions d’Amorós, ha explicat que no poden “estar satisfets del tot” amb “segons quins discursos”. Exposa que s’han utilitzat certs col·lectius “al llarg de la campanya en forma d’inseguretat per raó d’origen i de classe”. Tot i això, ha recalcat que “aquest debat cal extendre’l més que mai més enllà de les campanyes electorals”.

