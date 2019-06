Ciutadans trenca amb Valls per haver fet alcaldessa Colau

L'executiva de Ciutadans ha decidit trencar amb Manuel Valls i constituir un grup propi a l'Ajuntament de Barcelona. La decisió arriba després que l'ex-primer ministre francès votés la investidura d'Ada Colau, una opció a la qual els taronges s'hi havien oposat.Ho ha anunciat la portaveu del partit, Inés Arrimadas, en roda de premsa, justament l'endemà de negar-ho a la Sexta. "Hi ha molt poca diferència entre Colau i Maragall", ha justificat Arrimadas. Amb el divorci, Ciutadans constituirà un grup amb tres regidors i Valls conservarà els altres tres.La tensió entre Valls i Ciutadans s'ha fet especialment manifesta després de les eleccions municipals. El suport a la investidura de Colau ha estat el punt culminant però no l'únic. L'ex-primer ministre francès també ha retret públicament als taronges que mantingués converses amb Vox per negociar pactes postelectorals.

