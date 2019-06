Collboni votarà en contra de penjar un llaç groc a l'Ajuntament

El líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que els socialistes votaran en contra de penjar un llaç groc o una pancarta de suport als independentistes empresonats a la façana de l'Ajuntament. En declaracions a TV3 aquest dilluns al matí, dos dies després de la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa de la ciutat, Collboni ha defensat que seria un "error" penjar símbols al balcó de l'Ajuntament que no tinguin l'ampli consens del consistori.D'altra banda, el cap de llista del PSC a la ciutat ha situat ERC com a objectiu principal a l'hora de buscar enteses per governar la capital: "Estem obligats a buscar acords, i en principi mirarem cap a ERC".Després que Colau es mostrés partidària de tornar a penjar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament, Collboni ha subratllat avui que el PSC hi votaria en contra a la reunió de la Junta de Portaveus on es debati la proposta. "L'Ajuntament és la casa de tots, i ha de ser neutral des del punt de vista partidista i polític", ha asseverat. El regidor socialista ha qualificat el llaç groc de "símbol divisiu".Collboni també ha lamentat les "escenes molt desagradables" que es van viure dissabte a la tarda a plaça Sant Jaume durant el ple d'investidura del consistori. El líder del PSC també ha explicat que va parlar amb el regidor de JxCat Quim Forn -de nou empresonat a Soto del Real després del permís per assistir a la sessió plenària-, i que es va interessar pel seu estat de salut i d'ànim: "El vaig trobar correcte", ha exposat.El regidor del PSC també ha valorat que s'hagi consensuat amb BComú el nom de Sara Berbel com a gerent de l'Ajuntament, i que ja té l'aprovació de les dues organitzacions. Collboni, de moment, assegura que no està decidit si serà ell el primer tinent d'alcaldia, com tampoc ha volgut concretar res sobre la possibilitat que sigui president de la Diputació de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor