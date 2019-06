La Fiscalia s'oposa a alliberar Sànchez, Forcadell, Rull, Turull Bassa i Forn després del judici

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha manifestat de nou la seva opinió, davant de les sol·licituds dels advocats de Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Joaquim Forn de deixar-los en llibertat amb càrrecs, ara que ha finalitzat el judici contra ells a l'alt tribunal espanyol. La sol·licitud dels presos s'efectuava entenent que el judici havia quedat vist per a sentència i, per tant, que ja no era necessària la seva presència ni quedava acreditat el risc de fuga.Segons el ministeri públic, però, la presó s'ha de mantenir davant la "extraordinària gravetat dels delictes que van ser objecte de processament i acusació", és a dir, la rebel·lió i la malversació, i considera que el risc de fuga continua, com demostra el fet que hi ha sis persones que van aconseguir "fugir de l'acció de la justícia" i "traspassar les fronteres de l'Estat, escapant-se a diferents països d'Europa". A més, indica, consta el fet que hi ha una "estructura organitzada amb reconeguda capacitat econòmica" per mantenir la despesa durant el temps que duri, segons diu, "l'aventura fugitiva".La Fiscalia també assegura que es manté el risc de "reiteració delictiva" per l'actitud "permanent de resistència civil i institucional davant de l'ordre constitucional", com "s'ha acreditat especialment durant la intervenció dels acusats a exercir el dret a l'última paraula". Per tant, sosté, "cap d'aquests tres pressupòsits ha variat".De fet, considera el ministeri fiscal, el manteniment de la mesura cautelar de presó provisional és ara "fins i tot més necessari", una vegada finalitzat el judici, davant d'una imminent sentència que estima condemnatòria, i quan aquesta adquirirà "immediatament fermesa", ja que no és susceptible a cap recurs en l'àmbit jurisdiccional ordinari.

Resolució de la Fiscalia on... by on Scribd

La Fiscalia s'oposa a l... by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor