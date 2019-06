La primera regidora trànsfuga es converteix en alcaldessa

La nova alcaldessa, Maria José Sánchez. Foto: PSC Sant Fost

Maria Jose Sánchez Ortega ha estat escollida alcaldessa en el Ple de Contstitució celebrat aquest matí #santfost pic.twitter.com/GobFz5PSfq — Aj. Sant Fost (@AJsantfost) 15 de juny de 2019

Nota de premsa, davant dels fets esdevinguts ahir a #SantFost pic.twitter.com/l7Ct2SEOR5 — Independents Units per Sant Fost (@iusantfost) 16 de juny de 2019

Sant Fost de Campsentelles 2019 Totes les dades Cens total: 6.926 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.403 63,57% Abstencions: 2.523 36,43% Vots nuls: 15 0,34% Vots en blanc: 26 0,59% Partit Vots % Regidors

Sorpresa majúscula a Sant Fost de Campsentelles . María José Sánchez, l'única regidora del PSC després de les eleccions del 26 de maig, és la nova alcaldessa del municipi. Segons explica El 9 Nou , va anunciar durant el ple que deixava el partit i passava a ser regidora no adscrita.A l'hora de les votacions, va rebre sis suports més: cinc d'ERC-Junts per Sant Fost, que es presentaven en coalició, i el del regidor de Sant Fost En Comú Podem. D'aquesta manera superava els sis de Montserrat Sanmartí, la candidata dels Independents Units per Sant Fost (IUSF) i que tot indicava que seria la nova alcaldessa.En declaracions a El 9 Nou, el candidat d'ERC-Junts, Carles Miquel, ha admès que "la situació ha sorprès a tothom" i ha explicat que Sánchez se'ls va acostar al saber que els militants socialistes volien reeditar l'acord amb IUSF.IUSF ha emès un comunicat en què critiquen Sánchez per "trair" el seu partit i la titllen de trànsfuga.El PSC també ha reaccionat a la decisió de la seva exregidora:

