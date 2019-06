Així serà la nova llei d'addiccions per reduir el consum del tabac

El Departament de Salut de la Generalitat elabora una nova llei d’addiccions per adaptar la legislació a l’actualitat i a les noves formes de consumir tabac . Aquesta llei, que s’espera que estigui enllestida d’aquí a un any i que caldrà consensuar amb tots els sectors implicats, és una resposta a les últimes dades de consum, que per primera vegada després de set anys ha augmentat i ha passat d’una prevalença del 24% al 25,6%.