ERC creix a costa de JxCat i PSC: així han evolucionat les alcaldies en tres dècades

JxCat és la formació amb més alcaldies de Catalunya, però tan sols amb una desena més que ERC. El panorama ha canviat molt des que, el 1991, CiU en tenia 42 cops més que els republicans, amb 593 per als primers i només 14 per als segons. Des d'aleshores, l'espai convergent n'ha perdut gairebé 200, i ERC s'ha multiplicat fins a les 359. El PSC també ha evolucionat molt, primer creixent de 151 a 276 -sobretot, en l'època del tripartit-, i després perdent gairebé dos terços d'aquests, fins caure a 89.Pel que fa a les forces minoritàries en el camp municipalista, ICV -ara, part dels comuns- va assolir el seu màxim el 2007, amb 25 alcaldies, però dissabte tan sols en va retenir 16 -entre les quals, però, Barcelona-, veient-se superada per la CUP, que ha anat creixent de les quatre del 2011 a 19, vuit anys després. El PP n'havia arribat a tenir 13, però, en les dues darreres municipals tan sols en va aconseguir una, la de Pontons (Alt Penedès). Cs només va tenir un alcaldia, el 2007, a Gimenells (Segrià), però l'alcalde va abandonar el partit i es va passar al PP. Les formacions locals també han vist augmentar les seves alcaldies, fins arribar a 93 -amb la de Terrassa, per exemple-, tot i que, fins fa dues eleccions, anaven disminuint.Si es fa l'anàlisi per regidories, ERC ja és el partit que en té més, havent passat de 230 a 3.107 en gairebé tres dècades, mentre que, com amb les alcaldies, queien CiU/JxCat i PSC -els segons, a partir del 2007-. La CUP és la quarta formació amb més electes, 355, mentre que Cs, en aquest cas, pugna amb els comuns pel cinquè lloc -258 i 244, respectivament-. El PP, en canvi, s'ha enfonsat dels 475 als 67 regidors en tan sols dues eleccions. En nombre de vots, JxCat es va imposar el 26 de maig a 376 municipis, ERC a 343, el PSC a 96, els comuns a 13, i la CUP a 17. Algunes de les alcaldies que tenen cares noves són la de Lleida (Miquel Pueyo), la de Sabadell (Marta Farrés), la de Tarragona (Pau Ricomà) i la de Terrassa (Jordi Ballart).L'altre titular que deixen aquestes eleccions municipals té a veure amb els socialistes, que perden alcaldies, però presidiran els consistoris de deu de les vint ciutats més poblades del país: l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Viladecans i Castelldefels.Les 20 ciutats més poblades de Catalunya són Barcelona (Comuns), L'Hospitalet, Terrassa (Independents), Sabadell, Lleida (ERC), Tarragona (ERC), Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus (JxCat), Girona (JxCat), Sant Cugat del Vallès (ERC), Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa (JxCat/ERC), Vilanova i la Geltrú (ERC), Viladecans, Castelldefels i El Prat de Llobregat (Comuns).

