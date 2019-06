ERC manté que no hi ha cap «esquerda» al Govern després dels pactes municipals

Esquerra nega que hi hagi cap "esquerda" dins el govern català després dels pactes municipals. "L'objectiu de seguir treballant per assolir la república catalana continua", ha assegurat Marta Vilalta aquest dilluns al migdia en roda de premsa. La portaveu dels republicans ha insistit que ERC ha apostat i ha treballat arreu del país per tenir "ajuntaments i govern republicans" que apostin per les "polítiques de progrés, republicanes i antirepressives". Tot i que ha reconegut que -sempre dins d'aquesta lògica- també han tingut en compte "les dinàmiques locals que existeixen" i, per tant, "s'ha respectat la seva autonomia".Vilalta ha destacat que "després de les eleccions municipals ha augmentat la força de l'independentisme arreu del país" i ha subratllat que des dels ajuntaments "es podrà reforçar el projecte de República": "Les forces que estan a favor de la república catalana han aconseguit alcaldies i governs que fins ara mai s'havien aconseguit", ha apuntat.Preguntada per les crítiques del president Torra i del portaveu de JxCat Albert Batet que ha definit com a "antinatura" els pactes dels republicans amb el PSC ens determinats municipis com Sant Cugat i Figueres, Vilalta ha insistit que ERC considera que "no hi ha cap esquerda dins del govern de la Generalitat" i ha deixat molt clar que els municipis governats per ERC mantindran el mateix objectiu que té l'executiu català: "governar i impulsar polítiques necessàries pel país i que tinguin l'objectiu d'avançar cap a la república catalana", ha afegit.En aquest sentit, la portaveu dels republicans ha apuntat que ERC considera "urgent i necessari fer real l'estratègia unitària de país de totes les forces independentistes i republicanes per fixar el camí a seguir per avançar cap a aquest objectiu"."L'estratègia coneguda popularment com d'eixamplar la base, és a dir, la d'enfortir el projecte del republicanisme per nosaltres no només segueix sent vàlida, sinó que ha quedat reforçada després d'aquest cicle electoral", ha afirmat Vilalta. I ha assegurat que "elecció rera elecció l'independentisme ha crescut perquè hem sabut obrir-nos i abraçar gent que ha anat deixant de banda el seu projecte per sumar-se al projecte de la república catalana".La portaveu d'ERC ha afirmat que aquesta és "l'estratègia bona": "És la que ens ha fet avançar i sumar cada vegada més bons resultats i vots a les urnes", ha apuntat. I ha afegit que cal mantenir-la i "fer-la compatible a l'estratègia d'unitat conjunta" de les forces independentistes.Pel que fa a a la investidura d'Ada Colau a Barcelona, Vilalta ha destacat que "no hi ha hagut negociacions honestes amb Barcelona en Comú" i ha assegurat que "el que ha pesat més ha estat l'individualisme de l'alcaldessa, que ha estat disposada a tot, fins i tot a aliar-se amb Valls, per tal de mantenir-se al poder", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor