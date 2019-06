Els comuns obren la porta a que ERC s'incorpori al pacte amb el PSC a Barcelona

Els comuns han donat continuïtat aquest dilluns al to conciliador mostrar per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant el ple d'investidura del passat dissabte. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha assenyalat a ERC com a soci preferent i ha instat els republicans a "superar" bloquejos per sumar amb Barcelona en Comú i el PSC, dues forces que ja s'han compromès a treballar per un acord de govern. Ara, Mena confia que ERC vulgui sumar-se al pacte.La formació liderada per Colau, doncs, insisteixen en un format de tripartit que no han aconseguit portar a bon port abans de la investidura. Els comuns van optar per retenir l'alcaldia amb un acord amb el PSC i l'aval de Valls. Els socialistes han insistit per activa i per passiva que el seu objectiu és evitar que Barcelona quedi "subordinada" a l'independentisme.Mena també ha insistit que no hi ha hagut cap entesa amb Manuel Valls, més enllà dels tres vots que l'exprimer ministre francès va donar a Colau per fer possible la investidura.El portaveu dels comuns també s'ha referit al desenllaç del judici de l'1-O i no ha descartat que acabi amb una sentència absolutòria. A més, Mena ha confiat que el govern espanyola superi el context de judicialització i ha demanat que Catalunya respongui d'una manera àmplia a la sentència, de la manera "més inclusiva possible".

