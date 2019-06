​Florentino Pérez compareix avui a la comissió d'investigació del Castor

El president del consell d'administració d'Actividades de Construcción y Servicios (ACS), l'empresari Florentino Pérez, compareixerà aquest dilluns a la comissió d'investigació pel Castor.El Parlament ha confirmat que Pérez va donar el seu consentiment al dia i hora proposades i ha comunicat que acudirà a la cambra a la sessió d'aquest dilluns a la tarda. La seva intervenció a la comissió està prevista per a les 16.30, però podria avançar-se o retardar-se en funció de la resta de compareixences.I és que, segons la cambra, també han confirmat que acudiran Javier Balada, exregidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Vinaròs (País Valencià), Mariano Suñer, propietari de l'empresa Río Cenia i dels terrenys expropiats per a construir la planta de gas terrestre, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBanc. Per la seva banda, Domènec Fontanet, regidor de Foment de l’Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de Vinaròs; i Recaredo del Potro, president del Consell d'Administració d'Escal UGS, no han confirmat la seva assistència però també estan citats aquest dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor