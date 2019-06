Un terç de la Línia 1 del metro, tallat aquest estiu

Alternativa per la L9 a les obres d'aquest estiu a la Línia 1.

Alternatives per salvar les obres a la Línia 1 del metro.

Obres a la Línia 1 del Metro de Barcelona aquest estiu. Des del 29 de juny i fins al 31 d'agost, la línia vermella estarà tallada des del Clot a Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, per obres de millora i renovació de les vies. Això afecta deu estacions, de les quals nou quedaran tancades completament i una -el Clot- es convertirà en terminal provisional. La resta de la línia, entre Hospital de Bellvitge i Clot, funcionarà amb normalitat.L'obra, que costarà 20 milions d'euros, consistirà principalment en la renovació completa de 9.150 metres lineals de via simple, que actualment està muntada sobre balast i passarà a muntar-se sobre placa de formigó. Se substituiran i ampliaran els aparells de via (dispositius que permeten les maniobres i canvis de sentit dels trens), es renovarà tota la senyalització ferroviària per accionar els aparells en les noves posicions i se'ls afegiran funcionalitats.A més a més, tal com han informat fonts de TMB a, si durant els treballs troben aminat a les instal·lacions, aprofitaran per intervenir i retirar-lo. La Sagrera, del tram afectat, és una de les 31 estacions on TMB va anunciar que faria treballs de comprovació per detectar amiant En aquest tram de la Línia 1 es registren unes 90.000 entrades els dies feiners del juliol. L'empresa metropolitana ha descartat els autobusos llançadora -el més habitual- com a alternativa per " el volum de passatge com la configuració de la trama viària".La línia 9 Nord de metro (La Sagrera - Can Zam) i els trens de Rodalies seran les alternatives principals durant el tall, aquests a través de les estacions de Sant Andreu Comtal (R2 / R2 Nord), Sant Andreu Arenal (R3 i R4), La Sagrera - Meridiana (R3 i R4) i El Clot - Aragó (R2 / R2 Nord), junt amb dos serveis especials d’autobús que habilitarà TMB amb la funció d’enllaçar aquests transports ferroviaris i les estacions tancades de la Línia 1.Els dos serveis complementaris d’autobús (Especial L1 Clot - Fabra i Puig i Especial L1 Onze de Setembre - Fondo) seran gratuïts i amb freqüències de 3 minuts i 5 minuts, respectivament, en les hores punta dels feiners. Les llançadores funcionaran amb els mateixos horaris de la xarxa demetro, incloses les nits de servei continuat.

