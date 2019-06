Puigdemont, Comín i Junqueras, els grans absents en la jura com a eurodiputats

Amb @boye_g hem portat dins de la sala del Congreso tots els documents per a poder efectuar la promesa per imperatiu legal del MHP @KRLS i l’HC @toni_comin mitjançant poders notarials. El rebuig ha estat sense llegir ni una sola línia. Tràmit fet. Ens veiem el dia 2 a Estrasburg. pic.twitter.com/WpVpp7FCcy — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 17 de juny de 2019

Ni Carles Puigdemont, ni tampoc Oriol Junqueras ni Toni Comín han pogut ser presents aquest dilluns al Congrés dels Diputats a la jura o promesa de la Constitució espanyola com a eurodiputats. Es tracta del primer pas per a l'assumpció del càrrec, que s'ha realitzat davant la Junta Electoral Central (JEC), tal com estableix l'article 224.2 de la llei orgànica del règim electoral general (LOREG), sense el qual no es pot recollir l'acta al Parlament europeu.De fet, és la pròpia Junta Electoral qui ha de comunicar a l'Eurocambra la relació de diputats electes que hagin complert els requisits de prestació de jurament o promesa de la Constitució, després que aquest dilluns se'ls hagi citat a tots, és a dir, als 54 que van resultar escollits. A a cita estan convocats 20 eurodiputats del PSOE, 12 del PP, set de Ciutadans, sis d'Unides Podem, tres de Vox, tres de la cohalició Ara Repúbliques -formada per ERC, EH Bildu i BNG-, dos de Junts per Catalunya, i un de la coalició Europa Solidària conformada per PNV i CC.Qui sí que ha comparegut és Diana Riba, parella de Raül Romeva -empresonat preventivament per l'1-O a Soto del Real-. A les portes del Congrés, Riba ha denunciat que l'Estat exerceixi "frau electoral" i vulgui "vetar i silenciar" els tres eurodiputats, promovent una "vulneració flagrant" dels seus drets polítics. En el cas de Junqueras, ha considerat que el Suprem no li ha permès sortir de la presó perquè no li "convé" que adquireixi la immunitat. "Cap demòcrata pot estar orgullós del que passa avui", ha dit. En el moment de la jura o promesa, ho ha fet per "imperatiu legal", i ha recordat les persones exiliades i empresonades: "Per una Europa de les llibertats, inclusiva i pel dret a l'autodeterminació".També ha comparegut al Congrés el representant legal de Puigdemont i Comín, l'advocat Gonzalo Boye, acompanyat d'un procurador, tot i que ha estat expulsat de la sala de votacions. L'advocat ha portat dins de la sala tots els documents per poder efectuar la promesa per imperatiu legal mitjançant poders notarials. Malgrat l'absència dels dos exiliats, un dispositiu de seguretat excepcional ha recordat la possibilitat -tot i que remota- de la seva compareixença.En el cas del líder d'ERC, reclòs a Soto del Real, la seva presència ha estat impossible. La situació de Junqueras com a pres polític és excepcional. Malgrat que ja ha acabat el judici per l'1-O, el Suprem no ha fet cap pronunciament en la línia de modificar la mesura de privació de llibertat que hi ha contra ell. I, en aquest sentit, ja va afirmar que l'exvicepresident del Govern i màxim dirigent d'ERC no podria assumir el càrrec d'eurodiputat pel "perill irreversible" que això causaria. En una interlocutòria feta pública divendres, l'alt tribunal espanyol va resoldre en la línia del que demanava la Fiscalia, i va denegar el permís al líder republicà per sortir de la presó i, per tant, anar al Congrés per prometre o jurar el càrrec davant la JEC. Segons els magistrats, el fet que Junqueras hagués de viatjar a Brussel·les per prendre possessió del càrrec -després de la jura o promesa- posaria en "perill" la fi del procés judicial que hi ha contra ell, ja que comportaria la "pèrdua del control jurisdiccional". El Suprem també va recordar que la seu del Parlament Europeu es troba a Brussel·les, molt a prop d'on viu "el processat en rebel·lia Carles Puigdemont", així com la "seu de la República catalana a l'exili".A més, va precisar que la pèrdua del dret a participació del processat no seria, en aquest cas, "irreversible", sinó que suposaria un "aplaçament temporal". Per això, segons quina sigui la sentència, aquests "obstacles" que impedeixen a Junqueras tenir la condició d'eurodiputat podrien "desaparèixer". Una apreciació que introdueix l'alt tribunal en la seva interlocutòria per evitar violar l'article 23 de la Constitució sobre la participació en assumptes públics i el dret a accedir en condicions d'igualtat a càrrecs públics. De fet, l'Advocacia de l'Estat estava a favor d'atorgar el permís a Junqueras, justament, per garantir aquest dret polític de l'acusat.Havent fet la jura o promesa de la Constitució davant la JEC al Congrés, el líder d'ERC només hauria hagut de recollir l'acta al Parlament Europeu i, per tant, disposaria d'immunitat com a membre de l'Eurocambra. Davant d'aquest fet, l'alt tribunal espanyol hauria hagut de demanar un suplicatori a la mesa de l'organisme per seguir el procediment contra ell.Un camí diferent però amb igual resultat és el que han seguit Puigdemont i Comín, que tampoc han jurat o promès l'acta presencialment al Congrés. Els dos dirigents exiliats a Bèlgica estan processats per rebel·lió, en una causa idèntica -tot i que separada- a la que s'ha acabat jutjant a l'alt tribunal espanyol pels fets de l'1-O. Per tant, si els dos polítics entraven en territori espanyol, la policia els hagués detingut.En no fer-ho, la JEC no comunicarà al Parlament Europeu els seus càrrecs. Sobre això, la Junta Electoral ja va indicar que "no procedia" l'enviament de l'acta, ja que prèviament s'havia de jurar o prometre. En una resolució aquest cap de Setmana, el Suprem també va descartar deixar sense efecte l'ordre nacional de certa, detenció i ingrés a la presó contra ells. A això, l'advocat Gonzalo Boye, ha anunciat que si la JEC es nega a proclamar eurodiputats als dos candidats de JxC, recorreran davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

