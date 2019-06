Troben morta amb signes de violència una nena de 13 anys a Mataró

El cadàver d'una menor va aparèixer diumenge a la nit a casa seva a Mataró, segons ha avançat SER Catalunya i han confirmat fonts policials. L'avís va arribar poc després de les 22 hores. Els Mossos d'Esquadra estan pendents de l'autòpsia per confirmar el tipus de mort i de moment no descarten cap possibilitat.Més enllà d'això, la policia catalana prefereix no difondre, per ara, més informació sobre el cas. Ha obert una investigació per esclarir més elements del cas. Segons ha informat la Cadena SER, la noia té 13 anys i té un tall al coll. El cadàver el va trobar un conegut de la mare.

