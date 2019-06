Carmena renuncia a l'acta de regidora de Madrid: «Ja no soc ningú»

L'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena ha renunciat aquest dilluns a primera hora del matí a la seva acta de regidora al consistori de la capital espanyola. Carmena ha arribat caminant al registre de la plaça de la Villa i sense voler fer declaracions extenses als mitjans. "Jo ja no sóc ningú", ha dit entre somriures als periodistes."No faré declaracions, benvolguts amics, jo aquí ja no sóc ningú. Avui renuncio", ha declarat als mitjans. Carmena ha afirmat sentir-se "molt bé". I preguntada per què farà a partir d'ara ha estat concisa: "Ja ho veurem", ha respost. Fidel al seu estil, l'exalcaldessa s'ha aturat entre el núvol de periodistes, càmeres i fotògrafs per veure les flors dels balcons de l'antiga Casa Consistorial. "Vaig a veure com estan les flors", ha explicat per, a continuació, demanar als informadors que la deixessin continuar tranquil·lament la "passejada".Al cap de pocs minuts d'allunyar-se de l'Ajuntament, ha aparegut la número dos de la llista de Más Madrid, Marta Figueras, que ha intercanviat unes paraules amb el secretari del ple. La candidata que ocuparà el seu lloc el seu escó serà a número 20 de la llista de Més Madrid, Carolina Pulido. Carmena és la segona regidora que renuncia al càrrec després del popular Alberto Ruiz-Gallardón.

