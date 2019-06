Els observadors internacionals critiquen Marchena per donar poc temps a les defenses en les conclusions

Internacional Trial Watch denuncia que el temps que es va deixar a les defenses per exposar els informes finals de les defenses dels acusats ha estat ''insuficient''. Consideren que s'hagués hagut d'habilitar un dia més de sessions i dedicar-ne tres als informes finals i les últimes paraules dels acusats, tenint en compte, consideren els observadors internacionals, que les acusacions eleven les peticions fins als 74 anys de presó.Els observadors creuen que ''tan poc temps'' ha posat en una situació de ''forta pressió'' els lletrats de les defenses, en una causa amb un enorme ''patrimoni probatori''. L'organització creu també que hi ha hagut una ''desproporció manifesta'' entre les hores que hi van poder dedicar les tres acusacions, set, i les de les defenses individualitzades, que van ser dotze.En el darrer comunicat sobre les valoracions del judici de l'1-O, els observadors internacionals han criticat doncs, la distribució dels temps dedicat sa presentar els informes finals d'acusacions i defenses, ja que consideren que la ''necessitat d'un judici'' amb nou dels acusats presos, no pot anar ''en detriment'' del dret de defensa dels acusats. Defensen que cal poder contrarestar les acusacions fent una valoració de la prova en 422 testimonis i setze pèrits, a més de la documentació extensa del sumari. Pels observadors, s'ha de tenir en compte que el judici s'ha celebrat davant d'un tribunal que no permet l'apel·lació a una segona instància.Aquest és el darrer informe que fa l'entitat sobre el judici, abans que el 9 de juliol vinent es presenti l'informe preliminar amb una primera valoració global del treball d'observació realitzat. Durant les divuit setmanes de judici, International Trial Watch ha estat present en les divuit sessions amb la presència de quaranta observadors internacionals de quatre continents, deu acadèmics de diferents universitats espanyoles i nou membres d'organitzacions de defensa dels drets i llibertats de Madrid, el País Basc, Galícia, Andalusia, Illes Balears i Catalunya.

