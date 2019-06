Maragall avisa que l'escenari de l'Ajuntament de Barcelona es pot repetir a la Diputació

🔴 Ernest Maragall, ERC: “És evident l'associació entre el que s'ha decidit a la ciutat i el que passarà a la diputació de Barcelona. Es veurà aviat.”#ElsMatinsTV3 ▶️ https://t.co/lnnXPqvBvd pic.twitter.com/gd1vxXXfRl — Els matins TV3 (@elsmatins) 17 de juny de 2019

El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, adverteix que l'escenari a l'Ajuntament, oficialitzat aquest dissabte amb la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa gràcies als vots de PSC i Manuel Valls , es pot repetir "aviat" a la Diputació de Barcelona. El republicà, que haurà d'exercir de primera força de l'oposició al consistori barceloní, obre la porta així a un nou acord entre socialistes, comuns i Ciutadans a l'ens supramunicipal per sumar majoria simple."És evident l'associació entre el que s'ha decidit a la ciutat i el que passarà a la Diputació de Barcelona. Es veurà aviat", ha assegurat en una entrevista a Els Matins de TV3.Ara per ara, les tres forces no sumarien per obtenir la majoria absoluta a l'ens, però sí que es podrien imposar en segona ronda, per majoria simple. PSC (16), comuns (5) i Ciutadans (4) sumen 25 cadires, una més de les que podrien acumular ERC (16), Junts per Catalunya (7) i Terrassa en Comú (1), que governa a la cocapital del Vallès Occidental en coalició amb els republicans "La senyora Colau no ha decidit res, s'ha deixat comprar per una voluntat explícitament aliena compartida per Jaume Collboni i Manuel Valls". Així s'ha expressat també aquest dilluns al matí a Catalunya Ràdio el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, que ha criticat que els comuns van plantejar un equip negociador "sense papers ni propostes, simplement dedicat a guanyar temps al servei d'una decisió que ja estava presa".Maragall, que ha reconegut que potser haurien d'haver aplanat el camí per a un pacte entre ERC i els comuns abans de les eleccions, ha avisat que plantejaran iniciatives que intentaran "posar en evidència la contradicció" del pacte de govern. Sobre els insults i els crits de la plaça Sant Jaume de dissabte, els ha condemnat però ha constatat que són l'expressió de la "frustració".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor