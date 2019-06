El Govern vol obrir una delegació a Mèxic

En aquest punt, ha afirmat que posaran l'accent en el vot exterior a Mèxic on, en les últimes eleccions, de les 15.000 persones censades només van poder votar 250. Per això, ha demanat a les autoritats espanyoles que "tractin molt millor" aquesta qüestió. "El vot pregat és inacceptable, des de quan has d'anar a suplicar el vot? És un dret fonamental que s'hauria de garantir", ha dit.

Bandera de Mèxic.

A més de la defensa d'aquest dret, ha afirmat que l'oficina treballarà per millorar les relacions amb la cultura, els centres formatius, l'esport, el turisme, el comerç i la política mexicana. "És una obligació del Govern de Catalunya estar present als cinc continents", ha expressat Bosch. L'Orfeó demana més implicació per salvar l'entitat centenària i Bosch demana comprensió



En la seva segona visita a l'Orfeó de Mèxic, Bosch s'ha mostrat "emocionat" de tornar a aquesta entitat fundada l'any 1906 i de palpar una història "plena de dolor i de superacions". "Hi ha un tros de la història de Catalunya aquí que cal cultivar", ha dit, i per això, ha considerat, s'haurien de digitalitzar tots els arxius. "Perdre-ho seria gairebé delictiu", ha afegit.



En el torn de preguntes els membres de l'entitat han posat el crit al cel i han demanat ajuda per salvar una entitat que cada cop té menys socis i que va veure com l'aplicació de l'article 155 i la suspensió del Govern català es traduïa en una reducció de subvencions. Una de les propostes que han sorgit entre el públic ha sigut la de promoure la relació entre l'Orfeó i la Universitat Oberta de Catalunya, seguint el model de cooperació entre la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i l'Ateneu Espanyol a Mèxic.



El titular d'Exteriors ha contestat a les protestes recordant que "la Generalitat va deixar d'existir durant uns mesos" el 2018: "És més fàcil destruir que construir", ha afirmat. "Durant aquell temps les ajudes que es podien donar des del govern el ministeri de torn no les va signar", ha explicat, tot demanant "comprensió" i recordant que el Departament que dirigeix "tot just ara" s'ha recuperat dels estralls del 155.



El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha aprofitat el primer acte del seu viatge oficial a Mèxic per anunciar que el Govern vol obrir una delegació al país, com a porta d'entrada a Amèrica Llatina. "Ja veurem exactament quan es pot fer i en quines condicions però ho tenim bastant decidit", ha dit Bosch en una conferència a l'Orfeó Català de Ciutat de Mèxic que alguns assistents han fet servir per reclamar ajudes per compensar la difícil situació econòmica de l'entitat centenària.D'aquesta manera, el Govern ha començat a concretar el recent anunci d'aprovar en les pròximes setmanes un decret per obrir delegacions fora d'Europa. Exteriors vol tenir presència a llocs on mai ha arribat, com Llatinoamèrica. Davant d'una trentena d'assistents, el conseller ha assegurat que aquesta decisió no es pren per "gastar diners" tal com, diu, afirmen "alguns" sinó que es tirarà endavant amb "voluntat d'estalvi" i amb l'ànim de defensar els drets dels catalans a l'estranger.

