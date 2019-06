El PSOE expulsa un regidor per regalar una alcaldia a Vox

El PSOE de Zamora ha decidit expulsar de les seves files a Agustín Fernández Prieto, regidor electe per la localitat de Roales que, amb el seu vot en el ple d'investidura, ha permès que Vox aconsegueixi l'alcaldia.La sessió constituent celebrada aquest passat dissabte en Roales va servir per escollir David García Montes com a alcalde. Es tracta de l'únic regidor que Vox va collir el 26-M en tota la província de Zamora i que ha pogut obtenir el bastó de comandament amb el vot favorable dels dos edils del PP i el regidor socialista. El tripartit va impedir a la formació Per Zamora governar el municipi malgrat ser la llista més votada amb tres representants.Davant aquesta situació, la direcció provincial del PSOE ha decidit forçar al seu regidor a lliurar l'acta "per a restablir la normalitat democràtica" a l'Ajuntament de Roales. Ara bé, en tractar-se Fernández Prieto d'un independent que no està afiliat, els socialistes han explicat que "no procedeix" l'obertura d'expedient sancionador. "El que exigim davant ell mateix i davant la Secretaria de l'Ajuntament és que aquest pròxim dilluns lliuri la seva acta de regidor".

