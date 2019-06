L'independentista Joan Canadell arrabassa a l'establishment la presidència de la Cambra

La Llotja de Mar de Barcelona, seu oficial de la Cambra de Comerç, ha viscut avui una jornada inhabitual. Després de dècades sota l'hegemonia de sectors vinculats a l'establishment econòmic, una candidatura independentista s'ha fet amb el comandament de la institució. Joan Canadell, aspirant en nom d'Eines de País , ha estat elegit aquest dilluns nou president de la Cambra de Comerç.Dels 54 membres de ple presents, Canadell ha obtingut 36 vots favorables enfront 18 vots en blanc. Amb ell han estat elegits la resta dels dotze membres del comitè executiu, entre ells els vicepresidents Mònica Roca, Pere Barrios i Roser Xalabarder, així com el tresorer Jordi Pumarol.Immediatament després de la seva elecció, el nou president de la Cambra de Comerç ha agraït els suports obtinguts i ha afirmat la seva "il·lusió i emoció". Ha recordat que d'aquí a dos anys cedirà el lloc a la vicepresidenta primera, Mònica Roca. Canadell ha assegurat que Catalunya és avui capdavantera en molts sectors perquè "vam tenir visió". Ha explicat que la Llotja de Mar -on s'ha celebrat el ple- és un símbol encara del potent comerç català i l'ha definit de "temple mercantil", on es va crear la primera taula de canvi. Ha rememorat les paraules de Pau Casals a l'ONU parlant de la nació catalana i ha assegurat que a Catalunya es va fer la primera revolució industrial del món. Ha recordat que el 1714 Catalunya va perdre les seves llibertats i institucions, però dues generacions després, Catalunya ja tornava a ser una pròspera regió industrial.Ha denunciat els "greuges constants" i el "a por ellos" des de l'Estat, malgrat els quals els empresaris han continuat fent el país gran. "Des de les Cambres haurem de saber aïllar la qüestió política" i ha proclamat: "Deixeu-nos somiar". "Avui Catalunya és una de les regions econòmiques més pròsperes de la UE -ha recordat- i Barcelona és el sisè destí turístic del món", mentre "l'Estat ens va a la contra". Tot i així, com als segles XVIII, XIX i XX, Catalunya continua sent capdavantera en economia. "No tenim un Estat a favor", ha assegurat. "Hem vingut a la Cambra a fer realitat un somni", ha proclamat Joan Canadell, que ha reclamat als partits polítics a "trobar la unitat" i "buscar el diàleg amb l'Estat i amb la societat".Canadell ha demanat a les grans empreses que respectin aquest "somni", que potser no és el mateix que el que tenen elles i els ha pregat que facin entendre a l'Estat les reivindicacions catalanes. "No ens equivoquem", ha dit, demanar "no fer política en contra de la majoria de la societat". Ha tingut un record als "presos i exiliats" i ha expressat el desig de tenir-los aviat a casa "per viure junts el nostre somni".En una intervenció inicial, que ha evitat tot element polèmic, Canadell ha demanat el vot dels presents afirmant que ell era l'únic candidat i que seria bo mostrar la unitat de la Cambra ja que no hi havia una candidatura alternativa. "Podem guanyar amb 31 però afeblim la institució. Podem guanyar amb 40 vots i reforçar la institució", ha asseverat el nou president de l'entitat econòmica.Canadell ha esmentat els aspectes més destacats del seu programa, amb un suport explícit a les petites i mitjanes empreses, democratitzar l'entitat amb un sistema de consultes als socis i reformant el cens. Ha fet un gest envers les grans empreses, afirmant que juguen un paper rellevant en l'economia, ha explicat que s'ha integrat en el ple membres de les patronals Foment i Pimec, i ha fet el propòsit de fer una Cambra "el més inclusiva possible". Canadell ha manifestat que no poden acceptar el finançament actual de la Cambra, que fa perdre competitivitat a l'economia catalana respecte a d'altres grans capitals europees. Ha anunciat la voluntat d'elaborar un pla estratègic a llarg termini sobre l'economia catalana.El ple de la Cambra de Comerç de Barcelona sorgit de les eleccions del mes de maig ha començat amb incògnita. Un notari s'ha presentat abans del seu inici en nom dels vint-i-dos electors que van presentar dijous passat un recurs d'alçada davant de la conselleria d'Empresa i Coneixement . El recurs, presentat per electors propers a les candidatures de Carles Tusquets i Ramon Masià, impugna l'elecció de 35 vocals del ple i demana la seva suspensió i la repetició d eles eleccions. Des d'Empresa van assegurar que no havien rebut encara el recurs i aquest matí, els vint-i-dos electors han enviat un notari per intentar aturar-lo. Marta Felip, la secretària general d'Empresa que ha presidit el ple, ha decidit tirar endavant la sessió.Per les columnes del magnífic saló gòtic de la Llotja es palpava l'emoció d'un moment històric. Els sentiments continguts de molts membres d'Eines de País compartien espai amb el rostre molt més sobri i preocupat d'algunes exponents de les candidatures derrotades. "Avui és un dia històric, però n'hi ha alguns que treuen foc els queixals perquè no volen acceptar que per una vegada han perdut". Així s'expressava un membre destacat d'Eines de País. Dins i fora del ple, alguns encara confiaven en el recorregut de les impugnacions, camp de batalla que ara s'inicia per dilucidar el resultat d'un pols tan antic com la història entre el vell poder i les forces emergents.

