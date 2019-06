Atenció a la C-25, crema un turisme entre les sortides d'Arbúcies i la del Coll de Revell sentit Vic. Les flames s'estan propagant al voral. pic.twitter.com/EN1Ue64qzr — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 17 de juny de 2019

Un cotxe ha cremat a la C-25 -Eix Transversal- aquest matí. Tal com informa Bombers de la Generalitat, l'incendi ha tingut lloc a l'altura d'Arbúcies, al quilòmetre 211 en sentit Vic, molt a prop de la sortida del Coll de Revell. S'ha rebut l'avís a les 7.38 del matí.S'hi han desplaçat quatre dotacions i el foc, que s'ha propagat pel voral i ha afectat un tros de vegetació, ja està controlat. Segons el cos, no hi ha ferits.

