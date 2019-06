Com t'afectarà la nova llei de les hipoteques?

La nova llei de les hipoteques entra en vigor aquest dilluns, tot just tres mesos després que es publiqués al BOE i encara amb el record del polèmic serial al Tribunal Suprem per l'impost que les regula . Com afecta aquest nou escenari als clients? Els canvis de la nova llei modifiquen, de forma directa, el repartiment de despeses entre els bancs i els consumidors.A partir d'ara, les entitats bancàries assumiran la majoria de les despeses -és a dir, les de gestoria i registre, així com les primeres còpies del notari-. Per tant, el banc haurà de fer-se càrrec de cobrir elements com els impostos notarials, la inscripció al registre de la propietat o l’impost d’actes jurídics documentats.Els clients, per la seva banda, pagaran les segones còpies notarials i les despeses de taxació. Experts apunten que el consumidor es podria estalviar al voltant dels 1.000 euros de mitjana El client haurà de rebre tota la documentació amb deu dies d'antelació i haurà de passar dues vegades pel notari abans de signar definitivament el contracte. La primera, en la qual no serà present el banc, tindrà caràcter d'assessorament. El notari aclarirà els termes i dubtes sobre les clàusules. En la segona visita, se signarà i es finalitzaran tots els tràmits.La nova llei d'hipoteques també afecta els desnonaments. Des d'aquest dilluns calen dotze rebuts impagats -fins ara havien estat menys- perquè es puguin executar i quinze en cas que ja s'hagi saldat la meitat del préstec.

