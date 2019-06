Denunciats dos professors de l'Aula de Teatre de Lleida per abusos sexuals a alumnes

Dos professors de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida estant essent investigats per haver comés presumptes abusos sexuals a alumnes del centre entre el 2002 i el 2008. La Fiscalia ha rebut un denúncia per aquests fets i ha obert unes diligències que finalment s'han acabat arxivant perquè els fets ja han prescrit atès que fa més de deu anys. En un comunicat , l'Aula assegura que ha fet tot el possible per escatir les responsabilitats en aquest cas que afecta noies "exalumnes", assegura que els fets denunciats no s'han repetit en posterioritat i demana que aquest cas no afecti ni alumnes ni professors.En aquest sentit, el centre apunta el "màxim respecte i recolzament a les exalumnes afectades" alhora que deixa constància de la presumpció d'innocència dels professors "fins que no es demostri el contrari". L'Aula ha convocat reunions amb les famílies de tots els alumnes el proper dimarts i dimecres a les vuit del vespre al mateix centre.

