Berga fa esclatar els primers fuets de la Patum

Maces de la Patum Infantil. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Els Àngels al final del salt de Maces infantils dels Quatre Fuets. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Encesa dels primers fuets. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Salt de Maces dels Quatre Fuets. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Esclatats els primers fuets, Berga s'encamina amb pas inexorable cap a la setmana més intensa de l'any. Els tradicionals Quatre Fuets han permès comprovar, com cada diumenge abans de Corpus, com peten els petards de la festa berguedana per excel·lència.Els primers d'encendre la pólvora de Patum a la plaça Viladomat de Berga han estat les maces dels més grans. La diada se celebrava històricament per comprovar si els fuets petaven bé i, per bé que ara es proven abans, encara avui són moltes les persones a qui s'escolta valorar el soroll i la durada dels petards. Un cop que les maces grans han saltat sense entrebancs i l'olor de pólvora ha esdevingut definitivament protagonista, ha estat també el torn de la Patum Infantil.Tot ha començat a les 8 del vespre quan el Tabal ha sortit puntual de la plaça de Sant Pere i s'ha dirigit fins al Vall. Abans, els vestidors de Plens han recollit els fuets que s'han provat minuts més tard. Una tradició de la qual no es coneix l'origen exacte, malgrat que sí que se'n sap la seva antiga funcionalitat, ja que abans els fuets s'elaboraven a mà i hi podia haver variacions.Hi ha hagut cua per poder agafar les maces i fer la primera passada de l'any, amb diferents maneres de saltar, però amb les ganes de Patum ben marcades al rostre.Els primers en saltar amb les maces dels grans i, per tant, en petar els primers fuets, han estat enguany Marina Casas, Laura Garcia, Manel Garcia i Helena Vilalta. Laura Garcia ha explicat, per exemple, que acostuma a agafar les maces als passacarrers però que avui vivia l'experiència amb una mica més de nervis, i és que al principi de l'acte tots els ulls eren posats en ells quatre i les maces que duien a les mans. El passeig de la Indústria de Berga s'ha omplert ràpidament de colors i flaire patumaire, enmig d'una calor gairebé d'estiu, i amb la supervisió i cura d'una colla de vestidors de la comparsa dels Plens. Tot plegat, amb l'objectiu, de deixar els fuets a punt per dimecres al vespre, el dia en què el foc de Patum tornarà a sortir als carrers de Berga i ja no en marxarà fins diumenge a la matinada.Una vegada s'han comprovat els fuets dels grans, el Tabal ha tornat a pujar cap a la plaça de Sant Pere i, a l'alçada de la plaça Doctor Saló, s'ha creuat amb el Tabal de la Patum Infantil, que ha realitzat el mateix procediment que les Maces de la gran, però acompanyat dels Àngels.L'estrena de pólvora dels més menuts també ha estat reeixida i ha deixat cares de felicitats en els protagonistes. Sara Muñoz, una de les nenes de la Patum Infantil que feia de maça aquest vespre, ha assegurat que ha estat una experiència que l'ha deixada amb moltes ganes de repetir. Muñoz ha explicat que és besnéta de Joan Trullàs, l'autor de la música del Salt de Maces de la Patum de Lluïment de dijous i diumenge, i ha manifestat que ara ja només pensa en el pròxim divendres, quan la resta de menuts patumaires podrà sortir, participar i gaudir de la Patum Infantil al centre neuràlgic de tot plegat, a la plaça de Sant Pere.