Canadell afronta amb «il·lusió» la seva arribada a la presidència de la Cambra aquest dilluns

El futur president de la Cambra de Comerç de Barcelona i candidat d'Eines de País, Joan Canadell, afronta la seva entrada a la institució amb "molta il·lusió" i "sense cap mena de por" a les impugnacions del resultat de les eleccions. La candidatura independentista vinculada a l'ANC va guanyar per majoria absoluta les eleccions de principis de maig amb 31 dels 40 vocals que hi havia en joc.Les candidatures de Carles Tusquets i Ramon Masià han presentat recursos contra el procés electoral i han demanat la suspensió cautelar del ple que renovarà els membres de la Cambra. "Nosaltres no tenim cap mena de por que no puguem tirar endavant i gestionar la Cambra a partir d'ara", assegura Canadell, que defensa que "no hi ha hagut cap mena d'irregularitat" a les eleccions.

El candidat d'Eines de País afirma que vol "treballar en positiu" i espera que deixin "treballar tranquil·lament" l'equip que encapçalarà amb l'objectiu de "desenvolupar el màxim potencial econòmic de les empreses catalanes". Sobre les reticències amb les quals alguns sectors empresarials i mediàtics han rebut la victòria d'Eines de País pel seu posicionament independentista, el candidat diu que aquest "soroll de fons" no els "destorba": "Tenim clar quin és el nostre objectiu. Dit això, ens sembla una mica trist que alguns mitjans es posin nerviosos", diu, lamentant que els "critiquin" abans d'haver iniciat el mandat pel fet de "defensar la independència de Catalunya".Canadell, copropietari de Petrolis Independents, serà president els primers dos anys de mandat i l'empresària Mònica Roca, d'IsardSat, es posarà al capdavant de la institució la segona part del mandat, seguint la intenció de la candidatura de promoure una presidència paritària. Durant els primers dos anys, Roca serà vicepresidenta primera. El futur president de la Cambra ha expressat la voluntat de fer "pinya" amb la resta del ple de l'ens cameral i, de fet, espera ser elegit amb "força més vots" que els 31 d'Eines de País."Sabem que hi ha gent de pràcticament totes les candidatures, a excepció del senyor Tusquets, que ens votaran a favor", diu, esperant rebre vots a favor també d'entre les 14 cadires "de plata" designades per les grans empreses. Canadell defensa que tindran una actitud dialogant, que ja han començat a exercir, i explica que s'han reunit amb "pràcticament totes les associacions empresarials del país".Les candidatures de Carles Tusquets, president del Banco Mediolanum que comptava amb el suport de gran part de les grans empreses catalanes, i Ramon Masià, advocat i economista amb una llarga trajectòria a la Cambra, han demanat a la Generalitat que suspengui cautelarment el resultat de les eleccions i aturi la constitució del ple de dilluns que, tot i això, es manté.Tusquets i Masià, que van obtenir tres i una vocalia, respectivament, consideren que es van produir "irregularitats" en el procés electoral -amb el vot remot telemàtic- així com en l'auditoria que es va fer posteriorment. Per això, han presentat recursos contra la resolució de la Junta Electoral Central que proclama els resultats definitius. D'una banda, per via administrativa davant la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i també davant la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)."Són lliures de fer les impugnacions que vulguin i, en tot cas, esperem que el jutge que ho hagi de resoldre vegi que aquí no hi ha hagut cap mena d'irregularitat perquè ja hi ha hagut una auditoria que ha certificat que les eleccions han estat ben fetes. Per tant, entenem que no hi ha d'haver cap mena d'inconvenient", afirma Canadell.Sobre les mesures que vol adoptar, Canadell menciona com a prioritat la millora del finançament de la Cambra perquè estigui al nivell de les d'altres regions d'Europa, com Milà; una major democratització de l'ens amb la correcció del cens, que no inclou moltes empreses i autònoms, segons ha explicat Canadell; i la posada en marxa d'un sistema de consultes per preguntar l'opinió dels empresaris. Canadell ja va avançar fa setmanes que consultarien sobre si l'empresariat estaria a favor que la Cambra participi en la construcció de la República catalana o sobre la figura del rei Felip VI.