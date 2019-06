Aragonès demana «fer inevitable un referèndum» per provocar una negociació amb reconeixement internacional

🖊 És als municipis on la construcció d'una hegemonia republicana pren el seu sentit més polític, més sòlid, més permanent i més proper al ciutadà 👫



Bon mandat als 359 alcaldes i alcaldesses i als 3.114 regidors i regidores d’@Esquerra_ERC❗️ https://t.co/V3R8yptiLn — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 16 de juny de 2019

El vicepresident de la Generalitat i número tres d'ERC, Pere Aragonès, insta a fer "inevitable un referèndum" per provocar "una negociació per a assolir-lo amb reconeixement internacional". Així ho ha deixat clar en una carta enviada als 3.114 regidors de la formació republicana, animant-los a ser "les bases republicanes de la llibertat" i a enfortir les bases del projecte republicà des dels ajuntaments."El mandat que comencem avui, doncs, ens ha de permetre enfortir les bases del nostre projecte, del projecte de l'esquerra de la llibertat i de la justícia social, del país del 80% a favor del referèndum", ha afirmat en la carta, difosa en el seu compte de Twitter i recollida per Europa Press.Aragonès ha defensat que els ajuntaments són "l'eina més eficaç i directa" per millorar el dia a dia de la gent, una mica del que els regidors han d'ocupar-se, ha dit, promovent polítiques contra la discriminació per raó econòmica o de gènere.Per al vicepresident català, els ajuntaments han de ser "les bases republicanes de la llibertat col·lectiva, a través de la independència nacional i de la llibertat individual".Davant el que considera "embats actuals i futurs d'uns poders d'Estat que veuen difuminada la seva separació de poders", ha demanat compromís ciutadà i institucional, mitjançant col·laboració entre els consistoris, la Generalitat i el Parlament.Aragonès també ha reivindicat el passat municipalista d'ERC, recordant que el partit es va constituir el 1931 i que només un mes més tard va concórrer a les eleccions municipals que van acabar amb la proclamació de la II República.A més, ha destacat que en els passats comicis ERC va obtenir més regidores dones que mai en unes eleccions municipals, 1.384, el 44,57% del total.

