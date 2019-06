Aragonès demana «fer inevitable un referèndum» per forçar una negociació

I els traïdors...

Per Espritsant el 16 de juny de 2019 a les 22:05 3 1

Tots els ajuntaments que manen amb els del PSC i Comuns, que fareu...i els que han pactat es a dir els independentistes que son ara traïdors, com es van dir ahir al ajuntamet de BCN, on els el suport internacional, dir coses que acabaran amb un no res i esverar el personal es el ofici del polítics, no saben fer es més sol.lucions per dia a dia o per arrivar a fi de mes, no en tenen no saben, doncs feu un pas al costat si la independencia ha fracasat.. ja que esta tant de moda sobretot a JxCat, ara si la moma es la moma... doncs moma es queda...