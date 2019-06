Els Márquez reinen al Gran Premi de Catalunya de motociclisme

El Circuit de Barcelona-Catalunya, aquest diumenge Foto: Miquel Rovira fotografia

Marc Márquez ha conquerit un Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP un punt surrealista. El vigent campió del món s'ha alçat a l'esglaó més alt del podi davant un total de 91.734 aficionats al Circuit de Barcelona-Catalunya , 157.827 en el total dels tres dies. La setena prova del Mundial ha estat marcada per l' incident protagonitzat per Jorge Lorenzo , el qual ha anat a terra i ha arrossegat amb ell a alguns dels noms propis del certamen: Andrea Dovizioso, Maverick Viñales i Valentino Rossi.Marc Márquez ha liderat avui en solitari. El de Cervera, després de tres anys essent segon al Circuit, avui ha pogut rescabalar-se i alçar-se al podi. El pilot d'Honda ha pres la iniciativa en la segona volta, quan ha avançat a un imponent Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati), que sortia cinquè. Aquest avançament al revolt 10 li ha servit per a salvar-se d'un incident múltiple.En aquest precís moment, Jorge Lorenzo, que estava rodant a la tercera posició, queia de la seva Honda, arrossegant amb ell a Andrea Dovizioso, Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) i Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP). El capdavant de la cursa s'ha vist completament alterada, veient fora de cursa als pilots més regulars i ràpids del campionat. Especialment negatiu ha estat aquest incident per a Dovizioso, que ha deixat que Marc Márquez s'escapi en la classificació del Mundial, concretament a 37 punts.La resta de la prova ha estat un esprint sense descans de Marc Márquez i una lluita constant de Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) i Álex Rins (Team Sukuki Ecstar) pel podi. Quartararo, el 'poleman', s'ha vist superat per molts dels seus rivals a la sortida, i encara que no ha pogut robar-li el rècord de precocitat a guanyar una cursa a Marc Márquez, el francès ha estat segon, seguit de Danilo Petrucci. El de Ducati ha estat avui caut i ha tingut la calculadora a la ment, ja que està en joc entrar al 'top 3' del Mundial. Rins, per part seva, ha acabat creuant la línia de meta en una meritòria quarta plaça, tenint en compte que ha salvat una caiguda mancant 7 voltes que li ha costat algunes posicions.Destacar també el cinquè lloc de Jack Miller (Pramac Racing), amb una remuntada de 9 posicions. Al costat oposat, Aleix Espargaró, que ha estat atès pels serveis mèdics, sense conseqüències greus, per un toc sofert durant els primers compassos de la prova. El pilot granollerí no ha pogut completar la cursa de casa.Després d'aturar els motors de les motos, els tres primers classificats han comparegut davant els mitjans de comunicació. En aquest context, Márquez ha volgut parlar del gran tema del dia, la caiguda múltiple provocada per Lorenzo: "He estat molt afortunat, vaig veure l'oportunitat d'avançar a Dovizioso i això em va salvar en el moment just. Crec que Jorge anava per la traçada correcta, però desafortunadament va perdre el control de la seva moto i es va trobar amb altres pilots en l'exterior". Márquez també ha comentat que "esperava aquest tipus de cursa, la meva idea era tirar al màxim des del principi i poder obrir una escletxa".Álex Márquez ha sumat avui la seva tercera victòria consecutiva al campionat del món de Moto2 i ho ha fet partint des de la sisena plaça de la graella. El de l'equip Estrella Galícia surt líder de la cursa de casa, ja que el primer classificat en el campionat, Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) no ha pogut finalitzar. Per primera vegada aquest any es produeix un canvi de líder, a favor de Márquez, que presenta així oficialment la seva candidatura al títol.En la sortida, Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) ha avançat a Augusto Fernández (Flexbox HP 40) i ha pres la iniciativa. Les Kalex s'anaven seguint sense treva mentre Álex Márquez intentava entrar en contacte amb el grup perseguidor. Sent molt més ràpid que els seus rivals, el petit dels Márquez ha anat remuntant posicions, fins a situar-se darrere de Luthi. Mentrestant, Augusto Fernández continuava perdent posicions, aquesta vegada veient-se superat per Jorge Navarro (Speed Up Racing).La volta 14 ha estat la triada per Márquez per fer-se amb la posició d'honor davant el públic local. Per moments, semblava que Navarro s'acostava a Márquez i Luthi, però al final l'espanyol s'ha quedat embussat a la tercera plaça. Luthi, que havia arrencat amb molta força, s'ha vist perjudicat pel desgast de les seves gomes, anant de més a menys.En la situació contrària, Xavi Vierge (EG 0,0 MARC VDS), que ha anat de menys a més. Malgrat sortir des del final de la graella (en la 20a posició), el barceloní ha dut a terme una remuntada espectacular fins a la vuitena posició.Tot allò impensable és el que ha succeït a la categoria més petita del Mundial. De 31 pilots que prenien la sortida, només 19 han vist la bandera de quadres. Avui, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha vist el setè guanyador diferent en el que va de temporada, aquesta vegada amb Marcos Ramírez (Leopard Racing) com a protagonista; seguit d'Arón Canet (Sterilgarda Max Racing Team), que surt més líder, i Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46).La cursa ha estat una fila inesgotable de pilots. Entre les posicions del capdavant ha passat de tot. Amb només tres voltes completades, Lorenzo Dalla Porta ha sofert problemes a la seva moto quan liderava i ha acabat abandonant, però el seu cas no ha estat aïllat. Poc després, Tony Arbolino ha viscut exactament el mateix des de la primera posició. Però això no ha estat tot, a l'última volta havia pres possessió de la cursa Kaito Toba, fins que ha anat a terra i ha heretat la primera posició el vencedor, Marcos Ramírez.Alguns dels pilots espanyols tampoc han tingut la sort de la seva part. Durant la quarta volta, Can Oncu ha tirat a Albert Arenas, Vicente Pérez, Sergio García i Raúl Fernández. Jaume Masià, quart en el Mundial, també ha anat a terra tocant-se amb Darryn Binder, com també ho ha fet el poleman, Gabriel Rodrigo, que ha acabat amb la seva cursa i amb la de Binder en xocar amb ell.Alonso López (Estrella Galícia 0,0), per part seva, s'ha pogut veure aparentment decebut amb la seva quarta plaça, ja que ha rodat entre les primeres posicions durant tota la prova. Un altre dels 'grans' en la lluita pel títol, Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), només ha pogut ser onzè, cedint uns bons punts al líder, Arón Canet.El Mundial de Motociclisme romandrà al Circuit de Barcelona-Catalunya dos dies més. Ho farà per celebrar una primera jornada de proves demà amb MotoGP, i una segona que congregarà els participants de Moto2 i Moto3 el dimarts.

