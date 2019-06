Desapareix la pancarta per la llibertat dels presos de la façana de l'Ajuntament de Cerdanyola

1 Diuen i sembla el balcó d ajuntament d #Cerdanyola ja no llueix la pancarta #LlibertatPresosPolítics penjada per denunciar la injustícia i q compta amb un acord de ple pq hi sigui. pic.twitter.com/Pe0uWfg8pn — Elizabeth (@elizabeth_08290) 16 de juny de 2019

Cerdanyola del Vallès: el @socialistes_cat no fa ni 24h que governa a @Cerdanyola i el 1r que fan? Treuen la pancarta del balcó de “Llibertat presos polítics”. Indignant.



Avui a les 20h, concentració a l’ajuntament en protesta per la retirada...



Ajuda’ns a difondre-ho!! pic.twitter.com/Q8VcB8pOYy — Marcel Morilla (@marcelmorilla) 16 de juny de 2019

🔴 La indignitat del nou consistori, hereu del Règim, de retirar la pancarta pels Presos Polítics de l'Ajuntament, no pot quedar impune. Manifestem el nostre més profund desacord

Aquesta vesprada, a les 20h a la plaça!!#Llibertatpresospolitics#CDRenXarxa pic.twitter.com/ksOEm74dhp — CDR Cerdanyola #DecidimSer #CDRAntifeixista (@CDRCerdanyola) 16 de juny de 2019

Ni vint-i-quatre hores. Això és el que ha trigat el nou alcalde de Cerdanyola , Carles Cordón, en retirar la pancarta de "llibertat presos polítics" que durant l'últim any i mig ha estat penjada a la façana de l'edifici, excepte quan la Junta Electoral ha obligat a treure-la, però tot i així, s'ha mantingut denunciant la "censura" Aquest diumenge, el missatge ja no és visible. De fet, la presència del mateix és un acord de ple, que va donar llum verda el novembre de 2017. Precisament, aquest és un dels aspectes que ha criticat l'exregidora, Elizabeth Pasamonte, una de les diferents persones que a través de les xarxes socials ha difós la nova imatge de l'Ajuntament.També a través de les xarxes socials s'ha promogut una concentració de protesta a les portes del consistori, a la plaça Francesc Layret, a partir de les 20 hores per protestar per aquesta mesura.

