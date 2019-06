Cinc persones evacuades i dotze reallotjades per l'incendi d'una cuina en un pis a Puigcerdà

A Puigcerdà (c/Escoles Pies) , 8 dotacions #bomberscat hem treballat en l'extinció d'un incendi que ha afectat la cuina d'un edifici de 4 pl (avís 11.04h). Evacuada una família de l'àtic amb l'autoescala.

S'ha precintat edifici després valoració amb tècnic municipal @AjPuigcerda pic.twitter.com/zKi7DPBGXK — Bombers (@bomberscat) 16 de juny de 2019

Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge al matí en un incendi que s'ha produït a la cuina d'un segon pis d'un edifici de quatre plantes situat al carrer Escoles Pies, número 5.A causa del foc, cinc persones han estat evacuades per inhalació de fum a l'Hospital de la Cerdanya, entre les quals hi ha un menor. L'edifici ha patit danys estructurals i ha quedat precintat. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha reallotjat 12 persones en un hostal.L'avís l'han rebut a les 11.04h i s'ha evacuat a una família de l'àtic amb autoescala. Tot i que el foc ja estava controlat, fins a les tres de la tarda hi ha treballat una dotació dels bombers per acabar de balisar la zona.

