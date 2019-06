VÍDEO Així ha caigut Lorenzo i s'ha endut de rebot Viñales, Dovizioso i Rossi al GP de Catalunya

😕 @lorenzo99, afectado tras la caída en masa: "Me sabe mal por ellos, he tirado por la borda todo el trabajo que han hecho. Hubiese preferido caerme solo, pero no se puede cambiar. El perdón no sirve de nada..." #CatalanGP #MotoGP 🏁



➡ https://t.co/K8tLGjve9r pic.twitter.com/HFPJ8bUn5m — DAZN España (@DAZN_ES) 16 de juny de 2019

Caiguda múltiple al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que ha acabat amb victòria de Marc Màrquez. El pilot de Repsol Honda, Jorge Lorenzo, ha caigut a la corba 10 i s'ha emportat per davant quatre corredors més que no han pogut acabar la cursa: Andrea Dovizioso, Maverick Viñales i Valentino Rossi.El balear, qui ja va ser recriminat per Màrquez durant les rondes de classificació per una maniobra arriscada que gairebé el tira a terra, ha demanat perdó per la caiguda que s'ha emportat als altres pilots. Lorenzo ha dit que "se sent molt frustrat però que no hi pot fer res".El moment de la caiguda de Lorenzo desencadena un efecte de col·lisions, començant pel toc que propina a Viñales, enviant-lo directament a terra.Viñales i Dovizioso, però, no han pogut amagar la seva frustració quan encara no havia acabat la cursa al circuït de Montmeló i han exclamat per la maniobra de Lorenzo.

