Iceta veu en el govern del País Valencià un «model d'inspiració» però descarta «còpies exactes»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha considerat aquest diumenge que el Pacte del Botànic II és "un model d'inspiració" però ha descartat que pugui traslladar-se a Espanya perquè, ha explicat, "no crec mai en models que es copien exactament perquè no es poden replicar les condicions".Iceta s'ha pronunciat així abans d'entrar a les Corts Valencianes per assistir a la presa de possessió de Ximo Puig com a president de la Generalitat. Respecte d'això, ha comentat que està "molt feliç" per "la gentilesa" de Puig de convidar-i ha destacat que el Pacte del Botànic és "una bona fórmula" a la qual li ha desitjat "tota classe d'èxit aquests quatre anys".En aquest sentit, ha comentat que el pacte del Botànic II és "pròpiament valencià" i ha funcionat "molt bé" i per això "els ciutadans ho han revalidat", pel que considera, preguntat per si pot ser exportable, que "pot ser model d'inspiració, però no crec mai en models que es copien exactament perquè no es poden replicar les condicions".Per a Iceta, el problema és que a Espanya "no hi ha molta cultura de pactes". Ha celebrat que s'hagi tornat a reeditar el Botànic perquè "ha estat molt positiu, ha proporcionat un govern estable i progressista i valia la pena reeditar".Finalment, qüestionat per si estaria a favor de canviar el model per un de segona volta, ha argumentat: "Crec que el que convé és respectar la pluralitat i fer millors pactes, més estables i menys basats en els vetos i en les exclusions mútues".Així, ha aclarit que "no creu que calgui modificar el sistema electoral a l'efecte de fer governs" tot i que sí que s'ha mostrat favorable a "altres efectes al sistema com l'alemany però no té a veure amb la confecció de Governs".

