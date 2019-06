Sabater no descarta tenir un rol en el futur govern de Badalona

La líder de la candidatura de la Badalona Valenta–Guanyem-ERC, Dolors Sabater, ha assegurat aquest diumenge que "tot està obert" sobre el seu rol en el futur govern municipal, una possible alcaldia dividida amb Pastor o seguir a l'oposició. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Sabater ha dit que van arribar al ple "sense tenir els deures enllestits" i que "l'únic compromís és que la negociació continua". "No podíem permetre de cap manera que la ciutat quedés en mans del PP, però les negociacions estan obertes", ha dit.Per la seva banda, l'alcalde Àlex Pastor ha evitat valorar un possible pacte amb Guanyem-ERC i s'ha limitat a oferir-los "un paper preponderant per aprovar les polítiques d'esquerres de la ciutat" i a "parlar i treballar conjuntament" per la ciutat. "Estem parlant de polítiques, no de cadires", ha dit Pastor, obrint la porta a negociar amb "l'entramat polític dels comuns" i "gent de Badalona valenta que posi per davant Badalona".Pastor ha agraït a Sabater, els comuns i JxCat la seva "generositat i responsabilitat" al fer-lo alcalde i evitar que Xavier García-Albiol tornés al càrrec. "Vam quedar que a partir d'aquesta setmana començaríem a parlar dels eixos programàtics", ha afirmat el socialista, indicant que el PSC té "humilitat" i és conscient que amb els seus sis regidors "calen consensos i pactes" per tirar endavant la ciutat."Pastor ha estat escollit alcalde no per mèrits propis, sinó perquè no ho fos el senyor Albiol", ha recordat Sabater, insistint que "ha quedat oberta la possibilitat de seguir parlant de com funcionarà la ciutat aquest mandat" i que "ni es confirma ni es descarta res".

