JxCat i ERC aconsegueixen més de 700 alcaldies a tot el país

Els pactes de govern i les investidures dels alcaldes deixen, des d'aquest dissabte, 369 per JxCat, 359 en mans d'ERC, 87 pel PSC, 19 per a la CUP, 12 pels Comuns i una pel PP a més de les que han aconseguit candidatures independents, entre ells la de Jordi Ballart a Terrassa, la tercera ciutat del país. Ciutadans no se'n queda cap malgrat que ha decantat la de Barcelona en favor d'Ada Colau i els comuns. En total es van investir 947 alcaldes i alcaldesses.Respecte el 2015 -últimes eleccions municipals-, ERC ha vist com el seu creixement en regidors -ara és primera força en electes- s'ha reflectit en un centenar més d'alcaldies, entre elles les de Lleida i Tarragona. JxCat, que s'havia presentat com a CiU, en va aconseguir aleshores 437 i ocupava la primera posició amb comoditat malgrat el descens en relació a 2011, quan en va aconseguir 518. El PSC en tenia 122 i es queda amb 87 malgrat que va pujar en vots el 26-M. En nombre de vots, JxCat es va imposar a 376 municipis, ERC a 343, el PSC a 96, els comuns a 13, i la CUP a 17. Algunes de les alcaldies que tenen cares noves són la de Lleida (Miquel Pueyo), la de Sabadell (Marta Farrés), la de Tarragona (Pau Ricomà) i la de Terrassa (Jordi Ballart).L'altre titular que deixen aquestes eleccions municipals té a veure amb els socialistes, que presidiran els consistoris de deu de les vint ciutats més poblades del país: l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Viladecans i Castelldefels.Les 20 ciutats més poblades de Catalunya són Barcelona (Comuns), L'Hospitalet, Terrassa (Independents), Sabadell, Lleida (ERC), Tarragona (ERC), Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus (JxCat), Girona (JxCat), Sant Cugat del Vallès (ERC), Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa (JxCat/ERC), Vilanova i la Geltrú (ERC), Viladecans, Castelldefels i El Prat de Llobregat (Comuns).

